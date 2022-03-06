Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız ölümden son anda kurtuldu! Kaza anı kamerada - Son Dakika
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Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız ölümden son anda kurtuldu! Kaza anı kamerada

06.03.2022 10:49

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan olayda köpeklerden korkup kaçmak isteyen küçük Pınar, yola fırlayınca kamyon çarptı. Bacağının üzerinden geçen tekerin darbesiyle yere yığılan Pınar ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Küçük Pınar'ın sokak köpeklerinden kaçtıktan sonra yaşanan kamyonun çarpma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesinde dün sabah saatlerinde edinilen bilgiye göre sokak köpekleri ile karşılaşınca korkan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar aniden yola fırladı.

KAÇARKEN KAMYON ÇARPTI

O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı kamyonun tekeri Mahra'nın ayağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla ihbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Sürücü Yayla, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız kamyonun altında kaldı, o anlar kameraya yansıdı

"ÇOCUK KAMYONUN ALTINDA KALDI"

Görgü tanığı Faruk Özel, 5-6 sokak köpeğinin küçük kıza saldırdığını belirterek "Küçük kız köpekten korkunca fark etmeden yola çıktı. Yoldan gelen hafriyat kamyonu ise duramadı ve küçük kıza çarptı. Hatta hala fren izleri var, kamyon şoförü kurtarmak istedi ama maalesef kurtaramadı ve çocuk kamyonun altında kaldı. Cenab-ı Allah inşallah ailesine bağışlar" şeklinde konuştu

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Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız ölümden son anda kurtuldu! Kaza anı kamerada - Son Dakika


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