Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor

08.03.2022 17:11

Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor Bacağı ampute edilen ve 3 günde 3 ameliyat geçiren Mahra yaşam mücadelesi veriyor Acılı baba Murat Pınar: "Doktorlar şuan için beyinden tepki alamadıklarını söylediler" Antalya'nın Serik ilçesinde...

Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor

Bacağı ampute edilen ve 3 günde 3 ameliyat geçiren Mahra yaşam mücadelesi veriyor

Acılı baba Murat Pınar: "Doktorlar şuan için beyinden tepki alamadıklarını söylediler"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yolda kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra Melin'in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten baba Murat Pınar, "Beyin ile ilgili sıkıntı büyük. Doktorlar şuan için beyinden tepki alamadıklarını söylediler. Bazı testler yapılacak. Kendi başına nefes alamıyor" sözlerine yer verdi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde önceki gün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 kullandığı kamyonun tekeri Mahra'nın sağ bacağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla ihbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

Hastanede tedaviye alınan Mahra Melin Pınar, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Pazar gecesi saat 01.00 sıralarında beynin sol bölgesinde oluşan kararma nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın, dün ise parçalanan sağ bacağı diz üstünden kesildi. 3 günde 3 ameliyat geçiren Mahra'nın durumun ise kritik olduğu öğrenildi.

"Şu an için beyinden tepki alamadıklarını söylediler"

Kızının son durumu hakkında bilgi veren acılı baba Murat Pınar, "Bugün doktorlar beni arayarak bilgi vermek istedi. Beyin ile ilgili sıkıntı büyük. Şuan için beyinden tepki alamadıklarını söylediler. Bazı testler yapılacak. Kendi başına nefes alamıyor. Kalbin ve tek başına ilaçsız çalışmadığını ve böbreklerin ilaçsız çalışmadığını, bunun da vücudun diğer organlarına çalış komutlarını göndermemesinden kaynaklı olduğunu söylediler. Sağ olsunlar çok detaylı olarak bilgi veriyorlar. Beyin çalışmıyor. Şuan için beyin ölümü hakkında bir şey demediler. Ama gidişat ona doğru olabilir dediler. Beyin olmadan vücudun da çalışması olmaz. Sol taraf kötü durumdaydı. Annesi gördü. Ben de dün gördüm. Annesi bugün 45 dakika yanında kaldı. Kesilen bacağı gördük" sözlerine yer verdi.

Şu ana kadar yapılan işlemler hakkında konuşan Pınar, "Şuana kadar 3 günde 3 ameliyat geçirdi. İlk geldiği gün bacak yeniden yapıldı. Pazarı pazartesiye bağlayan gece pıhtı atmasından ötürü ameliyat oldu. Pazartesi günü de bacağı kesildi" dedi.

"Spor yapana, bisiklete binenlere saldırıyorlardı"

Olayın gerçekleşmesine neden olan köpekler hakkında da bilgi veren baba, "Köpekler başıboş köpekler. Saldırganlardı. Spor yapana, bisiklete binenlere saldırıyorlardı. Herkese saldırıyorlardı. İlk günlerde bir şey olmadı bugün birçoğunun toplandığını gördüm. Az önce evden geldim 2 tane daha vardı. Belediye başkanı ziyarete gelerek toplanması yönünde söz verdi. Doktorlar şuan yaşatmak için ellerinden geleni yapıyor" dedi.

Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor
Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor

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Murat Pınar, Antalya, Polis, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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