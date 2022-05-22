SOKAK KÖPEKLERİNDEN KAÇARKEN ÖLEN MAHRA'NIN AİLESİ DERNEK KURDU

ANTALYA'nın Serik ilçesinde geçen mart ayında sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken bir kamyonun altında kalarak bacağından yaralanan ve 23 günlük tedavinin ardından hastanede yaşamını yitiren Mahra Melin Pınar'ın (10) ailesi, 'Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği' kurdu.

Serik'te 5 Mart'ta saat 10.00 sıralarında sahipsiz sokak köpeklerinden kaçarken bir kamyonun altında kalarak bacağından yaralanan Mahra Pelin Pınar, 23 günlük tedavinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi, kızlarının ölümünün ardından 'Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'ni kurdu. Ankara merkezli dernekle çocuklara, engellilere, yaşlılara, dezavantajlı insanlara ve tüm topluma güvenli ve temiz sokaklar bırakmak amaçlanıyor.

'TEKRAR SOKAĞA SALINMALARINI KABUL ETMİYORUZ'

"Sokak köpeklerinin kızımı kovalamaları ile başlayan bir sürecimiz var. Bu süreçte 23 günlük hastane mücadelesinin ardından kızımı kaybettik" diyen Murat Pınar, şöyle konuştu:

"Biz de başka çocukların, engelli vatandaşlarımızın, yaşlıların başıboş sahipsiz sokak köpeklerinin saldırılarına maruz kalmamaları için bir dernek kurmaya karar verdik. Çalışmalarımızı tamamladık ve derneğimizi faaliyete geçirdik. Derneğimizin ismi 'Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği'dir. Merkezi Ankara'da olan derneğimiz ilk aşamada ailemizden oluşuyor. Amacımız çocukların, engellilerin, yaşlıların başıboş sokak köpeklerinin saldırılarına ve tehlike altına girmemeleri, yaralanmamaları. Bu hayvanların toplanıp, barınaklara konulup güzel bir ortamda kısırlaştırılıp oralarda bakılmalarını talep ediyoruz. Tekrar sokağa salınmalarını kabul etmiyoruz. Çünkü kısırlaştırılan sokak hayvanlarının hiçbiri saldırganlığını kaybetmiyor. Bunun için uğraşıp çaba sarf edeceğiz. Derneğimizin www.güvenlisokaklar.org adlı resmi internet sitesi kuruldu. Sosyal medya hesaplarımız şu anda aktif. Tüm Türkiye'den fikir alışverişi yapabilmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var."

'UMARIM MAHRA MELİN'İM HAYATINI BOŞU BOŞUNA KAYBETMEMİŞTİR'

Mahra'ın annesi Derya Pınar da şunları söyledi:

"Köpeklerin başıboş kalmasından dolayı mağduriyeti biz aile olarak yaşadık. Evladımızı kaybettik. Bundan önce de başkalarının da başına gelmiş. Bunun önüne geçebilmek için bir dernek kurduk. Zaman geçtikçe saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Başıboş sokak köpekleri yüzünden insanların birbirlerine düşmesi ya da başıboş hayvanların sokakta istismara uğramaları bizi çok derinden yaralıyor ve üzüyor. Biz hayvansever olmanın dışında hala köpeksever bir aileyiz. Çok fazla suistimale uğradıkları için onların da yaşam alanlarının iyileştirilerek barınak ortamında gönüllülerin el birliğinde ve desteğiyle bakılması taraftarıyız. Çok güzel projelerimiz var bunlar hayata geçecek. Umarım Mahra Melin'im hayatını boşu boşuna kaybetmemiştir. Mahra Melin'in yaşıtları, bundan sonra doğacak çocuklar ve insanlar için bir ışık olduğuna inanıyoruz. Oradan bir ışık yollar bize. Biz de çalışmalarımızı mutlu bir şekilde sürdürürüz."

'PES ETMEDEN ÇALIŞACAĞIZ'

İlk hedeflerinin başıboş sokak köpeklerinin toplanmasını sağlayarak ölümleri, yaralanmaları ve tüm saldırıları önlemek olduğunu söyleyen Derya Pınar, "Özellikle kendimize ilk hedef olarak belirlediğimiz başıboş köpek sorunu ile ilgili ülkemizde cahilliğin giderilmesi ve sessizliğin ortadan kaldırılması için, halk için algının lehimize değişmesini sağlamak amacıyla web sitemizle, sosyal medya hesaplarımızla, projelerimizle, uzman kişilerle ve kuruluşlarla işbirliği yaparak konunun hukuki, psikolojik ve sağlık yönünden ele alınmasını ve tartışılmasını sağlamak amacıyla pes etmeden çalışacağız. Özendiğimiz değil, özendiklerimizi yaşadığımız bir ülke olabilmek için desteklerinizi bekliyoruz" dedi. (DHA)