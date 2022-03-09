SOKAK KÖPEKLERİNDEN KEPENGE TIRMANARAK KURTULDU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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SOKAK KÖPEKLERİNDEN KEPENGE TIRMANARAK KURTULDU; O ANLAR KAMERADA

09.03.2022 10:45

RİZE'de, sokakta bisikletle giden çocuk, kendisini kovalayan köpeklerden iş yerinin kepengine tırmanarak kurtuldu.

RİZE'de, sokakta bisikletle giden çocuk, kendisini kovalayan köpeklerden iş yerinin kepengine tırmanarak kurtuldu. Çevredekilerin sokak köpeklerini uzaklaştırmasıyla aşağı inen çocuğun bu anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Ardeşen ilçesine bağlı Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletle giden çocuk, kendisini kovalayan sokak köpeklerinden kaçmaya başladı. En sonunda iş yerinin kepengine tırmanarak tutunan çocuk, bir süre böyle bekledi. Çevredekilerin köpekleri uzaklaştırmasıyla aşağı inen çocuğun korku yaşadığı gözlendi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

'MAHALLEDE CİDDİ KÖPEK SORUNU VAR'

Köpeklerin çocuğun peşine koştuğunu gören İbrahim Babalık, "Dükkanda çalıştığım sırada köpekler bağırmaya başladı. Baktım, köpekler çocuğun peşinde. Çocuk korkarak dükkanın kepengine tırmandı. Köpekleri kovdum, çocuğu da kepenkten indirdim. Mahallemizde ciddi bir köpek sorunu var. 20-25 köpek var burada. Okuldan öğrenciler dağılınca ciddi korku yaşıyoruz. Kimsenin canı yanmadan yetkililerin önlem almasını istiyoruz" dedi.

Özge Kuleci de "Biz mahallemizde bu problemi sürekli yaşıyoruz. Çocuklarımızı dışarı bırakamıyoruz. Köpeklerin ne yapacağı belli olmuyor. Saldırıyorlar. Durumu belediyeye de bildirdim. Kalıcı bir çözüm bulunamıyor. Biz hayvan düşmanı değiliz, hem hayvanların hem de insanların canı yanmadan çözüm bulunsun" diye konuştu.

SOKAK KÖPEKLERİNDEN KEPENGE TIRMANARAK KURTULDU; O ANLAR KAMERADA
SOKAK KÖPEKLERİNDEN KEPENGE TIRMANARAK KURTULDU; O ANLAR KAMERADA
SOKAK KÖPEKLERİNDEN KEPENGE TIRMANARAK KURTULDU; O ANLAR KAMERADA
SOKAK KÖPEKLERİNDEN KEPENGE TIRMANARAK KURTULDU; O ANLAR KAMERADA
SOKAK KÖPEKLERİNDEN KEPENGE TIRMANARAK KURTULDU; O ANLAR KAMERADA
SOKAK KÖPEKLERİNDEN KEPENGE TIRMANARAK KURTULDU; O ANLAR KAMERADA
SOKAK KÖPEKLERİNDEN KEPENGE TIRMANARAK KURTULDU; O ANLAR KAMERADA

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAK KÖPEKLERİNDEN KEPENGE TIRMANARAK KURTULDU; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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