Sokak köpeklerinden korkan öğrencilere makam aracını tahsis etti - Son Dakika
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Sokak köpeklerinden korkan öğrencilere makam aracını tahsis etti

7 saat önce

Sivas'ta, Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, sokak köpeklerinden korkan öğrencileri makam aracıyla okula bıraktırdı.

Sokak köpeklerinden korkan öğrencilere makam aracını tahsis etti, System.String[]

Sivas'ta, Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, sokak köpeklerinden korkan öğrencileri makam aracıyla okula bıraktırdı.

Dr. İsmail Hakkı Oran Ortaokulu öğrencisi İrem Kaya, arkadaşları Semih Çağatay ve Batuhan Taşdemir ile okul çevresindeki sokak köpeklerinden duydukları rahatsızlıkları dile getirmek için Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı'na mektup yazdı.

İrem Kaya, mektubunda, köpeklerin toplatılmasını ya da kendisi ve arkadaşlarının makam aracıyla evlerinden alınarak okula götürülüp getirilmelerini talep etti.

Mektubun kendisine ulaşmasının ardından sokak köpeklerini toplattıran Kılıçdağı, öğrencileri de makam aracıyla okula bıraktırdı.

Başkan Kılıçdağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mektubu aldığında şaşkınlık yaşadığını, ilk iş olarak köpeklerin barınaklarda toplanmasını ve bakımlarının yapılmasını sağladığını söyledi.

Daha sonra makam aracını çocuklara tahsis ettiğini anlatan Kılıçdağı, "Çocukları sabah evlerinden aldılar ve okula bıraktılar. Makam aracı sadece bize ait olan bir şey değil. Makam aracı ilçede yaşayan 7'den 77'e tüm vatandaşın hizmetindedir. Özellikle de çocukların böyle bir talebi varsa makam aracını ben kullanmam çocuklarımıza tahsis ederim." diye konuştu.

Kılıçdağı, benzer bir durumla karşılaşması halinde makam aracını yine tahsis edebileceğini belirtti.

İrem Kaya da "Sabah okula gelirken başıboş sokak köpeklerinden çok korkuyordum. Mektupta köpekleri toplamalarını veya makam aracıyla beni okula getirip götürmelerini istedim. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, isteğimi gerçekleştirdi." dedi.

Remzi Kılıçdağı, Gemerek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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