'Sokak köpeklerinden şikayet edenler, kısırlaştırma için başvurmalı' - Son Dakika

HAYVANLARIN Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı (HAYKONFED) Nesrin Çıtırık, Adana'da 150 bin sahipsiz hayvanın sokaklarda gezdiğini belirterek, tam kapasite kısırlaştırma yapılmadığı sürece bu sorunun önüne geçilemeyeceğini söyledi. Çıtırık, "Burada vatandaşlara ve muhtarlara çok önemli görevler düşüyor. Sokak köpeklerinden şikayet eden vatandaşlar, belediyelere daha çok başvurmalı" dedi.

Adana'da 150 bin sahipsiz hayvan bulunduğunu belirten HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık, bu sorunu ortadan kaldırmanın tek yolunun kısırlaştırma olduğunu söyledi. Bu konuda belediyelere önemli görevler düştüğünü dile getiren Başkan Çıtırık, sahipsiz hayvanların popülasyonunu düşürmek için kısırlaştırmanın önemi kadar halihazırda yaşayan hayvanların sağlığının da belediyelerin görevleri arasında olduğunu belirtti.

'YILDA 5 BİN KISIRLAŞTIRMA YAPILIYOR'HAYKONFED Başkanı Çıtırık, Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl hizmete giren barınağının teknik olarak iyi olduğunu ancak potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğini aktardı. Sokak hayvanlarına yönelik sadece birkaç ambulansın hizmet verdiğini öne süren Çıtırık, gündüz en az 6, gece 4 aktif ambulansın çalışması gerektiğini savundu. Gündüz ortalama 30, gece ise 40 vaka ihbarı alındığını bildiren Çıtırık, yaralı hayvanların alınıp, barınağa götürülme süresinin 6 saate kadar yükseldiğini söyledi. Çıtırık ayrıca bu araçların ambulans değil toplama aracı görevi gördüğünü de kaydetti.

İlçelerde kısırlaştırma merkezi bulunmadığını ve yasal olarak 2022 sonuna kadar barınak kurmaları gerektiğini aktaran Başkan Çıtırık, Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut barınağında ise 12 veteriner hekim çalışmasına rağmen geçen yıl 5 bin kısırlaştırma yapıldığını aktardı. Çıtırık, "Adana'da 150 bin civarında sahipsiz hayvan olduğu tahmin ediliyor. Senede 5 bin hayvan kısırlaştırarak, hayvan biter mi? Merkezdeki bakıcı sayısı ise 30, çok az. En az 76 bakıcı lazım. Bakıcı sayısı da artırılıp bu barınak tam kapasiteyle kısırlaştırma yapsa, birkaç senede sahipsiz hayvan popülasyonu kontrol altına alınabilir. Veteriner hekimlerimiz iyidir, onlara sözüm yok. Ama tesis tam kapasite çalışsa, personel artsa ve şartlar iyileştirse yılda 36 bin hayvan kısırlaştırılabilir burada. Büyükşehir belediyesi ilçelerde de zaman zaman kısırlaştırma yapıyor ama gittikleri zaman sadece 70-80 hayvan kısırlaştırıyorlar. Burada vatandaşlara ve muhtarlara çok önemli görevler düşüyor. Sokak köpeklerinden şikayet eden vatandaşlar, belediyelere daha çok başvurmalı" dedi.