Sokak köpeklerine mama almak şartıyla uzlaştılar - Son Dakika
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Sokak köpeklerine mama almak şartıyla uzlaştılar

09.03.2022 10:39
Sokak köpeklerine mama almak şartıyla uzlaştılar

Düzce'de bir kişi, sokak köpeğini besleyerek çevreyi kirlettiği gerekçesiyle kendisiyle tartışan komşusu hakkındaki şikayetinden mama alması şartıyla vazgeçti.

Düzce'de bir kişi, sokak köpeğini besleyerek çevreyi kirlettiği gerekçesiyle kendisiyle tartışan komşusu hakkındaki şikayetinden mama alması şartıyla vazgeçti.

Düzce'de ikamet eden B.B, mahallesinde sokak köpeğini besleyerek çevreyi kirlettiği gerekçesiyle kendisiyle tartışan komşusu C.İ. hakkında şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine C.İ. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede şikayetçi B.B, şüpheli C.İ'nin sokak hayvanlarına 30 kilogram köpek maması almasını istedi.

Teklifi kabul eden C.İ, satın aldığı köpek mamasını B.B'ye teslim etti. Mamalar sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanıldı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Uzlaşma Bürosu tarafından bir dosyada daha uzlaşma sağlanmıştır. Dosya her iki taraf açısından gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşmuş ve toplumsal barışa katkı sağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Köpek, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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