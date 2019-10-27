Sokak köpeklerine özel 'Pati Köy'

'Pati köy'de köpeklere 5 yıldızlı bakım

KAYSERİ - Kayseri'de, Talas Belediyesi tarafından 3 bin metrekarelik alana kurulan pati köy, sokak hayvanları için umut oldu.

Talas Belediyesi tarafından 3 bin metrekarelik alana kurulan ve 'Pati köy' adı verilen geçici köpek barınma ve rehabilitasyon merkezi, düzenlenen tören ile açıldı. Sokak köpeklerinin rehabilite edileceği köyde, hayvanseverler de köpekleri ziyaret edebilecek.

Törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bugün çok mutlu bir günümüzdeyiz. Herkes burada, çok teşekkür ederim. Bunun ayrı bir anlamı var. Çok açılışlarda bulundum ama bugün duygulandım. Çok kısa zamanda burasını hayvanlarımıza ve hayvanseverlerimize hazır hale getiren arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hayvan hakları konusunda çok şeyler konuşulabilir ama biz konuşmaktan çok hayvanlarla alakalı ne iş yaparız onun peşindeyiz. Seçimden önce vaat ettiğimiz projelerimiz vardı. En önemlilerinden biri de buydu. Türkiye'de belki de ilk projelerden biri. Burayı 3 bin metrekarelik bir alana kurduk ve 500 köpek kapasitesi olmasını hedefledik. Burada asıl amacımız geçici bir barınma merkezi yapmaktır. Kendi kendine yetemeyen, dış ortamlarda yaşayamayacak güçten düşmüş mağdur sokak köpekleri ile alakalı burası bir barınma yeridir. Burası 2 bölümden oluşuyor. Misafirlerimizin patilerimizle buluşacağı bir bölüm ve 3 tane mağaradan oluşan özel bakım yerleri. Burada temel hedefimiz köpeklerimizin yaşam şartlarına uygun hale getirilmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ise, "Burada bu güzelliğin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Bizim "Triaj" dediğimiz sağlıkta olmazsa olmaz temel kurala uygun bir şekilde bir yapılanma yapılmış. Fiziki olarak her türlü detay düşünülmüş, tıbbi yönden olabilecek komplikasyonlara karşı önlemler alınmış. Bir yönüyle bizim cani gönülden sahiplendiğimiz bir mekan olmuş. Kendilerine teşekkür ederim" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, "Yaşayan tüm canlılar üzerinde Bakanlığımız söz sahibi oldu. Ağaçtan insana, sokak hayvanlarına kadar neredeyse her halükarda bir ucu bakanlığımıza dayanmaktadır. Bu kadar büyük bir alanı kontrol etmek tek başına devletin yapabileceği bir iş değil. Bu hem belediyelerimizin hem sivil toplum örgütlerimizin hem de üniversitemizin birlikte yapabileceği ve ortak paydayla bu canlılara refahı sağlayabilmek için birleşebileceğimizden eminim" şeklinde konuştu.

Allah'ın emrini yerine getirmenin güzel bir örneğini sergiliyoruz

Törene katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Şehrimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Şehrimizi hizmetlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bu birliği ve beraberliği bereket olarak görüyoruz. Burada hayvanlara değer vermenin, mahlukata şefkatle bakmanın, Allah'ın emrini yerine getirmenin güzel bir örneğini sergiliyoruz. Doğal hayatın içerisinde bu hayvanlarımıza da gerekli ilgiyi gösterip, onları koruyarak sahip çıkmak gerekir" diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, "Çok güzel düşünülmüş bir proje. Bana göre hayvanları sevmeyen bir insanın insanları sevme şansı yok. Bu kadar nettir. Hayvanlara hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu düşünebilmek önemli. Başkanımıza bu manada teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek pati köyün açılışı yapıldı.