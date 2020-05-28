SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLERKEN HAŞHAŞ BİTKİSİ EKİLİ ALANI BULDU - Son Dakika

SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLERKEN HAŞHAŞ BİTKİSİ EKİLİ ALANI BULDU

Kartal'da sokak köpeklerini beslemek için dışarı çıkan mahalle sakinleri, boş arazide ekili haşhaş bitkilerini görünce polise haber verdi.

SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLERKEN HAŞHAŞ BİTKİSİ EKİLİ ALANI BULDU, System.String[]

Kartal'da sokak köpeklerini beslemek için dışarı çıkan mahalle sakinleri, boş arazide ekili haşhaş bitkilerini görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, haşhaşları köklerinden sökerek götürdü. Polis, bitkiyi yetiştiren kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kartal'da bulunan bir mahallede vatandaşlar, her gün besledikleri sokak köpeğine su ve mama vermek için dışarı çıktı. Bu sırada mahalle sakinlerinden Mehmet Gürsel, boş bir arazide farklı bitkilerin ekili olduğunu fark etti. Gürsel, şüpheleri üzerine eve gidip internetten yaptığı araştırma sonucunda ekili bu bitkilerin haşhaş bitkisi olduğunu anladı. Haşhaş bitkisinin uyuşturucu hammaddesi olarak kullanıldığını da internetten öğrenen Gürsel, bunun üzerine durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, boyları ortalama 1-1 buçuk metreye kadar ulaşan bitkileri köklerinden sökerek delil torbalarına doldurup, imha edilmek üzere götürdü. Polis, bitkiyi yetiştiren kişileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet Gürsel, "Şuradaki sokak köpeklerini beslemek üzere her gün geliyoruz. Sol tarafa bakınca bunları gördüm, afyon. Şu görülen masum çiçekler, toplumu zehirleyen birer uyuşturucuya dönüşüyor. Okuduklarımıza göre, bu çiçek hali yapraklarını dökünce bıçakla çiziliyor içinden süt çıkıyor. Çıkan süt afyon olarak kullanılıyor. Bunu daha sonra kötü uzmanlar alıp uyuşturucu haline getiriyor. Polis ekiplerine haber verdik. Birazdan gelirler herhalde" dedi.

Görüntü dökümü

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-Boş arsada ekilmiş afyon bitkileri

-Mehmet Gürsel ile röp.

-Muhabir anonsları (Gamze ŞİMŞEK)

-polis ekiplerinin arsadaki bitkileri toplaması

-Polis ekiplerinin bitkileri alması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Mehmet Gürsel, Kartal, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 11:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLERKEN HAŞHAŞ BİTKİSİ EKİLİ ALANI BULDU - Son Dakika

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