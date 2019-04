Sokak Köpeklerini Besliyor

Aşkale'de esnaflık yapan Kerim Yılmaz isimli esnaf her akşam düzenli olarak sahipsiz köpekleri besliyor.

Yaklaşık 1 aydan beri sürekli her akşam İstanbul Caddesi üzerindeki dükkanının önüne gelen köpekleri bazen aldığı ekmekle, bazen sütle ve bazen de tavukla besliyor.



Öyle ki her akşam köpekler dükkanın önüne aynı saatlerde gelerek yemeklerini bekliyorlar.



Kerim Polat'ın bu davranışını görenler ve duyanlar takdirle karşılıyor. - ERZURUM

