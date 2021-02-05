Sokak köpeklerini elleriyle besleyen polisi memuru: "Bundan daha güzel mutluluk var mı?" - Son Dakika

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Sokak köpeklerini elleriyle besleyen polisi memuru: "Bundan daha güzel mutluluk var mı?"

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir polis memuru sokak köpeklerini kendi elleriyle besledi.

Tarsus Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Tuncay Aydın, mıntıkasında bulunan sokak köpekleri her gün lokantalarda yaptırdığı et ve tavuklarla besliyor.

D-400 Karayolu ve TEM otoyolunda denk geldiği sokak köpeklerini yanında bulundurduğu etlerle doyuran polis memuru Aydın, "kebapçıdan özellikle getiriyorum" dedi.

"Bundan daha güzel mutluluk var mı" diyen polis memuru Tuncay Aydın, "Bunlar doydu mu zaten mutlu oluyorum" dedi.

Polis memurunun köpekleri beslediğini gören bir kişinin ise "Dayı Allah işini gücünü rast getirsin" dediği görüldü.