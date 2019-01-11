Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeklerini Evinde Besleyen Hayvansevere Mama Desteği

Sokak Köpeklerini Evinde Besleyen Hayvansevere Mama Desteği

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan ve şiddet gören köpeklerin bakımını üstlenen Cemalettin Avcı'nın (32) bakımın üstlendiği hayvanlar için İzmir ve İstanbul'dan yardım eli uzandı.

Sokak Köpeklerini Evinde Besleyen Hayvansevere Mama Desteği, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde yaşayan ve şiddet gören köpeklerin bakımını üstlenen Cemalettin Avcı'nın (32) bakımın üstlendiği hayvanlar için İzmir ve İstanbul'dan yardım eli uzandı. Avcı'nın beslediği kedi ve köpekler için harekete geçen hayvanseverler mama desteğinde bulundu.

Silopi'de sokakta şiddet gören köpekleri veterinerde tedavi ettikten sonra bakımlarını evinde üstlenen Cemalettin Avcı'ya, İzmir ve İstanbul'dan destek geldi. İzmir'de yaşayan ve Silopi Meslek Yüksekokulu öğrencisi olan Fatma Demir, İzmir Hayvanseverler Derneği ile irtibata geçerek, Silopi'deki köpekler için mama desteğinde bulundu. Demir'in talebi üzerine dernek tarafından Silopi'ye gönderilmek üzere mamalar hazırlandı. Mamaları İzmir'den Silopi'ye getiren Demir, Cemalettin Avcı'nın evinde beslediği köpeklere verdi. Kendi elleriyle köpekleri mamayla besleyen Demir, "Cemalettin Avcı'nın hayvan sevgisini gördük. Biz de yardımlarımızı esirgemeyelim istedik. İzmir'den hayvan sevgimizi buraya taşıdık. Bu gibi çalışmalara hayvanseverlerin destek olmasını istiyoruz" dedi. 

Demir'in yanı sıra İstanbul'dan da mama desteği aldıklarını da söyleyen Cemalettin Avcı, "Duyarlı insanların olması bana sevinç veriyor. 8 köpeğe bakıyordum. Geçenlerde bir arkadaşım 2 köpek daha getirdi. Şimdi 10 köpeğe bakıyorum. Hayvanlarında en az insanlar kadar bu dünyada yaşamaya hakları var" diye konuştu. - Silopişırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:38 Kaynak: DHA

İstanbul, İzmir, Silopi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ataköy'deki Tente Faciası Soruşturmasında 4 İmamın 15 Yıl Hapsi İstendi Dev Hava Yolu Şirketi Air France, Türkiye'ye Geri Dönüyor

Oyuncu Deniz Çakır'ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın "Seçim Siyasi Bir Faaliyet Değildir" Sözlerine Yanıt Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 16:59:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeklerini Evinde Besleyen Hayvansevere Mama Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]