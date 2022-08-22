Hayvanseverlerin Tepkisini Çeken 'Havrita' Uygulamasına Erişim Engeli Geldi - Son Dakika
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Hayvanseverlerin Tepkisini Çeken 'Havrita' Uygulamasına Erişim Engeli Geldi

22.08.2022 16:56
Hayvanseverlerin Tepkisini Çeken 'Havrita' Uygulamasına Erişim Engeli Geldi

Sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle hayvanseverlerin tepkisini çeken 'Havrita (Başıboş Köpek Haritası)' isimli uygulamanın sitesine erişim, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile engellendi.

Sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle hayvanseverlerin tepkisini çeken 'Havrita (Başıboş Köpek Haritası)' isimli uygulamanın sitesine erişim, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile engellendi.

Havrita (Başıboş Köpek Haritası) isimli uygulamada sokak köpeklerinin yeri işaretleniyor ve köpeklerin bulunduğu yer harita üzerinde gösteriliyor. Hayvanseverler ise sokak köpeklerini hedef haline getirdiği gerekçesiyle uygulamaya tepki gösteriyor.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Havrita'nın internet sitesine bugün erişim engeli getirdi. Hakimliğin 22 Ağustos 2022 tarih ve 2022/10058 sayılı kararı ile site, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle engellendi. Uygulamanın internet sitesine girildiğinde mahkemenin kararıyla karşılaşıyor. Erişim engeli karanın kimin başvurusuyla alındığı ise şimdilik bilinmiyor.

MURATPAŞA BELEDİYESİ DE ERİŞİM ENGELİ İSTEMİŞTİ

Antalya'da CHP'nin yönetimde olduğu Muratpaşa Belediyesi de Meydankavağı mahallesinde sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürülmesine neden olduğu iddia edilen Havrita uygulamasına erişimin engellenmesi talep etmişti. Belediye, mankemeye sunduğu dilekçesinde, uygulama nedeniyle sokak hayvanlarının yaşam hakkının tehlike altında olduğunu savunmuştu. Dilekçede, "Yeni hayvan ölümlerine engel olmak amacıyla Havrita uygulamasına Muratpaşa ilçe sınırları içerisinde erişimin engellenmesi talep etme zarureti doğmuştur" denilmişti.

ALPAY ANTMEN, UYGULAMAYI BAKAN SOYLU'YA SORDU

Bu arada CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, uygulamayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Antmen, önergesinde, sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita'nın hayvanları hedef göstererek ölümlerine neden olduğunun iddia edildiğini belirterek, " Türkiye'nin bazı illerinde bu uygulama aracılığı ile bulunan köpeklerin zehirlendiğine dair görüntüler basında yer almıştır. Havrita uygulamasında sokak köpeklerinin işaretlenmesi sonrası sokak hayvanlarının ölümlerinin arttığı belirtilmektedir. Bahsi geçen uygulama aracılığı ile hayvanları besleyen adreslerin ve kişilerin de herkese açık şekilde yayınlandığı görülmüştür. Burada sadece hayvanları değil, hayvan severleri de riske atabilecek, tehlikeye sokabilecek durumlar gözlenmektedir" dedi.

Alpay Antmen, önergesinde, uygulamaya karşı önlem alınıp alınmayacağını sordu. Antmen, Bakan Soylu'ya, "Havrita isimli uygulama hangi tarihte kullanıma açılmıştır? Bu uygulama ile işaretlenen köpek sayısı kaçtır? Bu köpekler hangi illerde işaretlenmiştir? Bahsi geçen uygulamada hayvan besleyen kaç adres ve kişi işaretlenmiştir? Havrita uygulaması üzerinden işaretlenen köpeklerden kaçı öldürülmüştür" sorularını yöneltti.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanseverlerin Tepkisini Çeken 'Havrita' Uygulamasına Erişim Engeli Geldi - Son Dakika

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