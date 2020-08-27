Sokak köpeklerini özenle besliyor - Son Dakika

Adıyaman'da kadın işletmecisi, sahiplendiği iki köpeğe iş yerinde bakarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sıratut Mahallesi'nde 20 yıldır çanta satışı yapan Arife Başkara, dükkanını açtığı esnada 2 sokak köpeğini fark etti.

Köpeklerin ihtiyacını karşılayan kadın işletmeci, çevre esnaflara da örnek oluyor.

"Kahve" ve "Paşa" adını verdiği sokak köpekleri, her sabah işletmeye gelerek işletmede keyifli zaman geçiriyor.

Arife Başkara, AA muhabirine, gönüllü olarak sokak köpeklerine işletmesinde yer verdiğini söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır kendi işletmesinde bakımını üstlendiğini köpeklere özel yemek hazırladığını belirten Başkara, şunları kaydetti:

"Önceleri iş yerimde köpekleri beslemem sorun oldu. Müşterilerim de korkuyordu. Şu an herkes memnun ve alıştı. Kahve ve Paşa işletmeme girdikten sonra benim hayatım değişti. Benim onlara yaptığım masrafların çok katını bana Allah veriyor. Hiç kimse sokak hayvanlarını sevmek zorunda değil ama zarar vermesin. Onlardan kesinlikle hiç kimseye zarar gelmez."

Esnaflardan Ümit Subatan ise komşusu Arife'nin sokak hayvanlarına gönüllü bakıcılık yaptığı ve dükkanında beslediğini belirterek, "Sokak köpeklerinin yemek ve mamalarını kendi cebinden karşılıyor. Bizler gurur duyuyoruz. Sokak hayvanları Allah'ın dilsiz kullarıdır. Buna herkesin özen göstermesi lazım." diye konuştu.