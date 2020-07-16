Sokak köpeklerini zehirleyenler her yerde aranıyor - Son Dakika

Sokak köpeklerini zehirleyenler her yerde aranıyor

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Kaymakamlığı, ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesinin ardından inceleme ve soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'ın Dinar İlçe Kaymakamlığı, ilçesinde sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edilmesinin ardından inceleme ve soruşturma başlattı.


Dinar ilçesinde ilk belirlemelere göre 7 köpeğin zehirlendiği ve 3 köpeğinde bu zehirlenme sonucu telef olduğu tespit edilmişti. Konuya ilişkin Dinar Kaymakamlığından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "İlçemizde sokak hayvanlarının öldürüldüğü şeklinde sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde paylaşımların yapıldığı görülmüş olup, 12 Temmuz 2020 tarihinde sabah saatlerinde Dinar- Dörtyol ve istasyon mahallelerinde belli sayıda sokak köpeğinin ölmüş olduğu ilk araştırmada anlaşılmıştır. Olayın failinin veya faillerinin bulunması için konu Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğünce araştırılmakta ve soruşturulmakta olup, konuya ilişkin görgü tanığı olabilecek vatandaşların bilgilerine başvurulmakta, Mobese ve işyeri kamera kayıtları ve tüm veriler geriye dönük olarak titizlikle taranmaktadır. Ayrıca konuya ilişkin detaylı soruşturma ve teknik inceleme için Afyon Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Bakanlığı Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü temsilcisinden oluşan bir Komisyon oluşturulmuş konuyu açıklığa kavuşturmak için çalışmalarına başlamıştır. Konu Kaymakamlığımızca önemle takip edilerek, faillerin tespiti için titizlikle çalışılmakta olup, tespit edildiğinde gerekli idari ve diğer yaptırımlar bu kişi veya kişilere uygulanacaktır" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Dörtyol, Afyon, Dinar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak köpeklerini zehirleyenler her yerde aranıyor - Son Dakika
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