Sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı iddiası - Son Dakika

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Sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı iddiası
15 dakika önce
Mersin'in Toroslar ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı ileri sürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:25 Kaynak: AA
Mersin'in Toroslar ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren sokak köpeklerinin 10 koyunu telef ettiği, 9'unu yaraladığı ileri sürüldü.
İddiaya göre, ilçeye bağlı Ayvagediği Yaylası Sazoluğu mevkisinde Aydın Arslan'a ait ağıla giren sokak köpekleri koyunlara saldırdı.
Aralarında gebe koyunların da bulunduğu 10'unu telef eden köpekler, 9'unu yaraladı.
Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunları banka kredisiyle aldığını söyledi.
Olay nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Arslan, "Hayvanları Kurban Bayramı'na hazırlıyorduk. Yaşanan durumdan dolayı mağduruz. Yetkililerin bölgedeki sokak köpeklerine bir çare bulmasını istiyoruz." dedi.
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