Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare - Son Dakika
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Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare

08.03.2022 18:19

Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare Sokak köpeklerinin küçük çocuğa saldırdığı mahallede vatandaşlardan tepki Aileler bölgede çok sayıda başıboş köpek olduğunu ve çocuklarını korkudan dışarı bırakamadıklarını söyledi Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeğinden kaçarken kamyonun...

Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare

Sokak köpeklerinin küçük çocuğa saldırdığı mahallede vatandaşlardan tepki

Aileler bölgede çok sayıda başıboş köpek olduğunu ve çocuklarını korkudan dışarı bırakamadıklarını söyledi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeğinden kaçarken kamyonun altında kalan ve bacağı ampute edilip yoğun bakımda tedavisi devam eden 9 yaşındaki küçük kızın mahallesinde vatandaşlar çocuklarını korkudan sokağa çıkaramadıklarını söyledi.

Serik ilçesi Belek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen kamyonun altında kalan küçük kızın sağ bacağı diz üstünden kesildi. Antalya'da yoğun bakımda tedavisine devam edilen Mahra Melin'in mahallesinde ise sokak köpeklerinin bir çoğunun belediye tarafından toplandığı görüldü. Bazı köpeklerin ise hala bölgede başıboş gezdiği görüldü. Ailelerin ise çocuklarıyla sokağa çıktığı ve ellerini biran olsun bırakmadıkları dikkatleri çekti.

"Çocuklarımın dışarı alışkanlığı bitti"

İki çocuğuyla sokağa çıkan mahalle sakini bir kadın, " Başı boş köpekler çok fazla, ne aşağı ne de yukarı gidebiliyoruz. Bilhassa çocuklardan dolayı çok tedirginiz. Arabalar da çok yoğun geçiyor burada. Köpeklerden dolayı iki gün öncede başımıza üzücü bir olay geldi. Çok acı bir durum. Çok dualar ettik ama durum kötü. Dışarıya korkarak tedirgin olarak çıkıyorum. Çocuklarımın ellerini bırakamıyorum. Çocuklarımın dışarı alışkanlığı tamamen bitmiş durumda" diye konuştu.

"Çocuklarımızı dışarı bırakamıyoruz"

Bebek arabasındaki oğluyla dışarı gezintiye çıkan Rıza Ünal, "Bazı noktalarda sokak köpeklerine besleme yapılıyor, onlarla toplanıyor. Burada kadın, çoluk çocuk ayrımı yapmadan grup halinde saldırıyorlar. Çocuklarımızı dışarı salamıyoruz. Büyük insanlar bile canını zor kurtarıyor. Sokakta bunlar büyük tehlike" dedi.

"Korkuyoruz"

Parktan oyundan dönen Süleyman Göktaş, " Hayvanları seviyoruz ama çok başıboş köpek var. Bir sürü köpek var. Başı boş köpekler sıkıntı çıkarabiliyor, bazen kovalayabiliyorlar. Bizde korkuyoruz. Kardeşimizin kaza yaptığı yerde çok başıboş köpek var"dedi.

Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare
Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare
Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare
Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare
Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare
Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare
Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare
Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare
Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare
Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare
Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare

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Son dakika! Trafik polislerinden kadın sürücülere karanfil Son dakika! Trafik polislerinden kadın sürücülere karanfil Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor

Cumhuriyet Caddesi, Antalya, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare - Son Dakika


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