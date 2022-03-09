Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdığı mahallede vatandaşlardan tepki - Son Dakika
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Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdığı mahallede vatandaşlardan tepki

09.03.2022 00:57
Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdığı mahallede vatandaşlardan tepki

Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeğinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan kız çocuğunun yoğun bakımda tedavisi devam ederken, mahalleli çocuklarını korkudan sokağa çıkaramadıklarını söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeğinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan kız çocuğunun yoğun bakımda tedavisi devam ederken, mahalleli çocuklarını korkudan sokağa çıkaramadıklarını söyledi.

Serik ilçesi Belek Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde önceki gün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bahçeye inmek için evden dışarı çıkan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, boş bir araziye geldiğinde başıboş köpeklerin kendini kovaladığını görünce yola fırladı. Bu sırada yoldan geçen kamyonun altında kalan küçük kızın sağ bacağı diz üstünden kesildi. Antalya'da yoğun bakımda tedavisine devam edilen Mahra Melin'in mahallesinde ise sokak köpeklerinin birçoğunun belediye tarafından toplandığı görüldü. Bazı köpeklerin ise hala bölgede başıboş gezdiği görüldü. Ailelerin ise çocuklarıyla sokağa çıktığı ve ellerini biran olsun bırakmadıkları dikkatleri çekti.

"Çocuklarımın dışarı alışkanlığı bitti"

İki çocuğuyla sokağa çıkan mahalle sakini bir kadın, "Başıboş köpekler çok fazla, ne aşağı ne de yukarı gidebiliyoruz. Bilhassa çocuklardan dolayı çok tedirginiz. Arabalar da çok yoğun geçiyor burada. Köpeklerden dolayı iki gün öncede başımıza üzücü bir olay geldi. Çok acı bir durum. Çok dualar ettik ama durum kötü. Dışarıya korkarak tedirgin olarak çıkıyorum. Çocuklarımın ellerini bırakamıyorum. Çocuklarımın dışarı alışkanlığı tamamen bitmiş durumda" diye konuştu.

"Çocuklarımızı dışarı bırakamıyoruz"

Bebek arabasındaki oğluyla gezintiye çıkan Rıza Ünal ise, "Bazı noktalarda sokak köpeklerine besleme yapılıyor, onlarla toplanıyor. Burada kadın, çoluk çocuk ayrımı yapmadan grup halinde saldırıyorlar. Çocuklarımızı dışarı salamıyoruz. Büyük insanlar bile canını zor kurtarıyor. Sokakta bunlar büyük tehlike" dedi.

"Korkuyoruz"

Parktan oyundan dönen Süleyman Göktaş, "Hayvanları seviyoruz ama çok başıboş köpek var. Bir sürü köpek var. Başıboş köpekler sıkıntı çıkarabiliyor, bazen kovalayabiliyorlar. Bizde korkuyoruz. Kardeşimizin kaza yaptığı yerde çok başıboş köpek var" dedi. - ANTALYA

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Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare Tedavisi süren 9 yaşındaki Mahra'dan ilk kare Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor Sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalan küçük Mahra yaşam mücadelesi veriyor

Cumhuriyet Caddesi, Antalya, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeklerinin çocuğa saldırdığı mahallede vatandaşlardan tepki - Son Dakika


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