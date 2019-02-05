Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeklerinin Kedi Evine Saldırısı Kamerada

Sokak Köpeklerinin Kedi Evine Saldırısı Kamerada

12 dakika önce

DENİZLİ'de yayın yapılan televizyon kanalında çalışanlar tarafından kedilerin barınması için yapılan kedi evine, sokak köpekleri saldırdı.

Sokak Köpeklerinin Kedi Evine Saldırısı Kamerada, System.String[]
DENİZLİ'de yayın yapılan televizyon kanalında çalışanlar tarafından kedilerin barınması için yapılan kedi evine, sokak köpekleri saldırdı. Kedi evi, hasar görürken, bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'ndeki binada yayın yapılan televizyon kanalının çalışanları, çevredeki sokak kedileri için ön kısma kedi evi yaptı. Evin içini battaniye ve yastıkla donatan televizyon çalışanları, gün içinde gelen 10 kediyi de mamayla besliyor. Kedilerin soğuk havada barınıp, beslendiği kedi evine, 1 Şubat'ta sokak köpekleri saldırdı. Sokakta kovaladıkları kedilerin televizyon binası önündeki kedi evine girdiğini gören köpekler, yuvaları dağıttı. 3 sokak köpeği, kedi yuvalarındaki tüm örtü, yastık ve çarşafları dışarı çıkarıp, dağıttı. Köpekler, kedi evini talan edip, parçaladı. Bu anların, binanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildiği görüntüleri ortaya çıktı. Hasar gören kedi evi, kanal çalışanlarınca düzeltilerek, eski haline getirildi. 

Kanal çalışanlarından Mülayim Cengiz, sabah iş yerine geldiğinde kedi evindeki dağınıklığı fark ettiğini ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini belirterek, "Görüntülerden kedilerin saldırıya uğradığını gördük. Neyse ki kedilerde bir şey yok" dedi.

Kanalda muhabir olarak görev yapan Pınar Çankaya ise kedi evini birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla yaptıklarını dile getirip, "Köpeklerin kedi evine saldırdığını görünce şok olduk. Neyse ki köpekler, kedilere zarar verememiş" diye konuştu.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:30 Kaynak: DHA

Saraylar, Merkezefendi, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ege Bölgesinin Duayen İş Adamı Feridun Alpat Yaşamını Yitirdi Son Dakika! Sağlık Bakanlığı 16 Bin Personel Alacak

Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir Sığınma Evlerindeki Kadınlar, Seçimlerde Oy Kullanamayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 09:42:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeklerinin Kedi Evine Saldırısı Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]