Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeklerinin Koruyucu Meleği

Sokak Köpeklerinin Koruyucu Meleği

1 saat önce

DENİZLİ'de giyim mağazası sahibi Ahu Alkın (42), işyerinin önünde gelen sokak köpeklerinin koruyucu meleği oldu.

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DENİZLİ'de giyim mağazası sahibi Ahu Alkın (42), işyerinin önünde gelen sokak köpeklerinin koruyucu meleği oldu. Mamalarını yiyen köpekler, Alkın'ın soğuk havada üşümesinler diye mağaza önüne açtığı battaniyelerde ısınıyor.

Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bebek giyim mağazası bulunan evli ve 2 çocuk annesi Ahu Alkın, 7 sokak köpeğine bakıyor. Bulvardaki sokak köpeklerinin bakımından beslenmesine ve barınmalarına kadar her ortamı sağlamaya çalışan Alkın, soğuk havalarda üşümesinler diye mağazasının önüne battaniyeler serdi. Mamalarını yiyip beslenen köpekler, daha sonra Alkın'ın yere açtığı polar battaniyelerde uyuyor. Takdir toplayan Alkın'ı örnek alan bulvardaki birçok mağaza sahibi, işyeri önüne köpekler için battaniye ve mama koymaya başladı.

Sokak hayvanlarına 7 yıldır sahip çıktığını belirten Alkın, "Biz sadece üzerimize düşeni yapıyoruz. Köpekler üşümesin diye iyi bir şeyler yapıyoruz. Örnek olduk ve birçok mağazanın önünde bu tür görüntüler görüyoruz. Sokak hayvanlarına sahip çıkarak onları besliyor ve sahiplendiriyoruz. Bizim bu yaptığımızı reklam olarak görenler var. Vicdanımızı gömmüşüz, biz o gömülen vicdanları topraktan çıkarmaya çalışıyoruz" dedi.

Ahu Alkın'ın mağazasının yanında işyeri bulunan eczacı Sezer Bildircin de köpeklere sahip çıkıyor. Sezer Bildircin, sabah dükkanların açılmasıyla köpeklerin geldiğini belirterek, "Bizim geldiğimizi biliyorlar ve toplanıyorlar. Önce mamalarını veriyoruz. Beslendikten sonra bize, 'Sanki üzerimizi örtün' der gibi bakıyorlar. Biz de dışarı çıkıp, üzerlerini battaniyelerle örtüyoruz" dedi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:00 Kaynak: DHA

Merkezefendi, Denizli, Güncel
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