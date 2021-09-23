Üye Girişi
Son dakika haber | (ÖZEL)Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahur kaldıKediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber | (ÖZEL)Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahur kaldıKediyi itfaiye ekipleri kurtardı

23.09.2021 09:32

Edinilen son dakika gelişmesine göre - (ÖZEL)Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahur kaldı Kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Sultangazi'de sahibinin peşine takılan kediyi sokak köpekleri kovaladı.

- (ÖZEL)Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahur kaldı

Kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İSTANBUL - Sultangazi'de sahibinin peşine takılan kediyi sokak köpekleri kovaladı. Korkarak ağaca tırmanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Cebeci mahallesinde yaşandı. Çocuklarını okuldan almak için evden ayrılan Yıldız Gezer, isimli kadının peşine kedisi de takıldı. Sokak köpekleri kovalayan "Duman" isimli kedi ağaca tırmandı. Tırmandığı ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi kurtarmak için çözüm bulamayan Gezer, çareyi itfaiye ekiplerine haber vermekte buldu. Kedinin korkmaması için Gezer itfaiye eri ile sepete bindi. Sepete binen Yıldız Gezer ve İtfaiye eri kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Mahalle sakinleri de yaşanan o anlar film izler gibi izledi.

Yıldız Gezer, "Kediyi kızım Elif Sare buldu küçüktü annesi terk etmiş süt bile içemiyordu zor besledik. Normalde ev kedisi dışarıda yaşayamadığı için köpeklerden korkup ağaca tırmanmış. Çözüm bulamayınca itfaiyeden yardım istedik, sağ olsunlar geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz aynı zamanda sokak kedilerini de besliyoruz. Kapımızın önünde yavru kedilerimizde var hayvanları seviyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber | (ÖZEL)Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahur kaldıKediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | (ÖZEL)Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahur kaldıKediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | (ÖZEL)Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahur kaldıKediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | (ÖZEL)Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahur kaldıKediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika haber | (ÖZEL)Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahur kaldıKediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Sultangazi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | (ÖZEL)Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahur kaldıKediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yumrukları maça saklayamadılar! Boksörler basın toplantısında tekme tokat kavga etti 10:41 Yumrukları maça saklayamadılar! Boksörler basın toplantısında tekme tokat kavga etti 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı 10:33 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor 10:19 Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor
Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada 09:59 Yiğit Marcus Aral'ın öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak 09:54 Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin? 09:24 Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?
Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü 08:57 Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in düğününde talihsiz kaza! Fenomen Sibil Çetinkaya, gelinliğin üstüne maytap düşürdü Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin 08:10 Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin

Son Dakika Haberleri
10:34 A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı
10:32 6 aylık veya 1 aylık bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldığını açıkladı, sosyal medya ayağa kalktı
10:28 Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı
10:19 Bafra Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde 3 bin yıllık kafatasında bulunan ameliyat izi, görenlerin ilgisini çekiyor
10:17 Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti
09:57 Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı
09:54 Merkez Bankası'nın faiz kararı saat 14.00'da açıklanacak
09:48 Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi
09:47 Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım
09:23 Fatih Terim'den Kayserili futbolcu İbrahim Akdağ'a olay sözler: Hayırdır, sen kimsin?
Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam Ölü bulunan adamın katili, kuzeni çıktı! ''Sen kadın satıyordun, aynı soy ismi taşıyamam" deyip vurmuş         
10:45
A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı A Milli Takım'ın yeni hocası Kuntz, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın yer aldığı maçtan selfie paylaştı         
10:35
Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı Kredi borçlarından dolayı yasal takibe düşen kişi sayısı yüzde 82 artarak 741 bin kişiye çıktı         
10:28
Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti Galatasaray, yönetimdeki en kötü başlangıcı yaptı! Tam 48 yıl sonra deplasmanda Kayserispor'a maç kaybetti         
10:17
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi Son Dakika! MSB kaynakları: 5 generalin istifa ettiği haberleri gerçeği yansıtmıyor, 2 generalin emeklilik talepleri kabul edildi         
09:49
Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı! Birini SGK karşılıyor, diğeri ücretli Grip aşıları eczanelere gelmeye başladı! Birini SGK karşılıyor, diğeri ücretli         
09:18
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken olaya müdahale etmeyip kaçan 40 polis hakkında soruşturma açıldı         
08:46
Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı         
07:36
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı         
19:15
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 10:48:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | (ÖZEL)Sokak köpeklerinin kovaladığı kedi tırmandığı ağaçta mahur kaldıKediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement