Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeklerinin Kümes Hayvanlarını Telef Ettiği İddia Edildi

Sokak Köpeklerinin Kümes Hayvanlarını Telef Ettiği İddia Edildi

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdığı kümes hayvanlarının telef olduğu öne sürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdığı kümes hayvanlarının telef olduğu öne sürüldü.

İddiaya göre, Gümüşlük Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, İbrahim Akdeniz'e ait evin bahçesine giren sokak köpekleri, kümesteki civciv ve tavuklara saldırdı.

Olayda 15'i civciv 100'e yakın tavuk telef oldu. Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen Akdeniz ailesi, büyük üzüntü yaşadı.

Zeynep Akdeniz, tavuk ve civcivlere gözü gibi baktığını belirterek, "Olaya çok üzüldük. Hasta iki çocuğumun rızkını yediler. Köpeği olanlar hayvanlarına sahip çıksın. Bizimle kimse ilgilenmiyor. Belediye ekiplerine de haber verdik ama kimse gelmedi." diye konuştu.

Akdeniz, bu tür olayların bölgede zaman zaman yaşandığını söyledi.

Zeynep Akdeniz'in oğlu Hasan Akdeniz de köpek sahiplerine seslenerek, "Köpeği olan köpeğine baksın. Böyle bir şey olamaz. Bizimle kimse ilgilenmiyor, çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Akdeniz ailesi, telef olan hayvanlarını uygun bir alana gömmek üzere tarladan topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:50 Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Akdeniz, Güncel
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