Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

28.04.2022 18:33
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu Y.C., hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu boynundan ve bacağından yaralanan 9 yaşındaki kız çocuğu Y.C., hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi. Oyun oynayan Y.C.'ye başıboş 4 köpek saldırdı. Köpeklerin boynundan ve bacağından ısırdığı Y.C. yaralanırken, çevredeki vatandaşlar ise sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Y.C.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü. Y.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk yaralandı
YORUMLAR
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Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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