Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisinin Ölümü

Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisinin Ölümü

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 14 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, sokak hayvanları konusunda kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hassasiyetle üzerilerine düşeni yaptıkları belirtildi.

Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisinin Ölümü, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 14 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, sokak hayvanları konusunda kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hassasiyetle üzerilerine düşeni yaptıkları belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, elim köpek saldırısı olayının herkeste derin bir üzüntü yaşattığı ifade edildi.

Bir yavrularının hayatını kaybetmesi ve birinin de yaralanması ile sonuçlanan, kamuoyunda da haklı olarak sorgulanmaya başlanan bu elim olay sonrası bilgi kirliliği yaşandığına da üzülerek şahit oldukları belirtilen açıklamada, "Olayın idari açıdan incelendiği ve varsa ihmali olanların yargı önünde hesap vereceği şehrimizin en yetkili mülki idare amiri tarafından açıklanmış ve belediye olarak en başından beri biz de gereken her türlü desteği verdik." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi sokak hayvanları konusunda da kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hassasiyetle üzerilerine düşeni yapmakta oldukları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesi'nin bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi köpek toplama gibi bir görevi ve uygulaması yoktur. Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri tarafından toplanan köpekleri bünyesinde oluşturduğu Köpek Barınma Evi'ne tutanakla kabul ederek bu köpeklerin veteriner hekimler tarafından muayenelerinin yapılmasını sağlar, hastalık ve saldırganlık açısından tespitlerini yaptırır. 10 günlük süre içerisinde de temiz çıkan köpekler, kısırlaştırma ve mikro çip uygulaması yapılarak sahiplendirilir, sahiplendirilemeyen köpekler ise tekrar teslim eden ilçe belediyesine tutanakla iade edilir. Eğer köpekte hastalık tespit edilirse barınma evindeki tedavi süreci devam eder. Köpeklerin katledilmesi veya öldürülmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu bile değildir."

Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul, önceki gün, Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, öğrencilerden Özer olay yerinde hayatını kaybetmiş, Tuğrul, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi alına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:27 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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