SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN BERAT, YARALANDI - Son Dakika
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SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN BERAT, YARALANDI

13.05.2022 11:27

ORDU'nun Altınordu ilçesinde ailesiyle sokakta yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Berat Erdoğdu (9), yaralandı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde ailesiyle sokakta yürürken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Berat Erdoğdu (9), yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi Siteler Caddesi'nde meydana geldi. Babası ve kardeşleriyle eve doğru yaya olarak giden Berat Erdoğdu, başıboş 3 köpeğin saldırısına uğradı. Yere düşen küçük çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Babası ve vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berat Erdoğdu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaburgasında sıyrıklar oluşan Erdoğdu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Saldırgan köpekler, belediye ekiplerince yakalayarak barınağa götürüldü.

Bu arada, kentin başka noktalarında yaşanan köpek saldırıları da güvenlik kameralarına yansıdı.

'İNSANLARIN YARDIMIYLA KURTULDUM'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Berat Erdoğdu, "Çarşıda gezerken 3 tane köpek bize saldırdı. Köpeklerle boğuşurken beni kalçamın üst kısmından ısırdı. İnsanların yardımıyla kurtuldum. Babam daha sonra polisi ve ambulansı aradı. Ambulans beni hastaneye götürdü" dedi.

Asabi köpeklerin toplatılmasını isteyen Şükrü Erdoğdu, 'Ben çarşıda çocuklarımla geziyordum. Köpekler yerde yatarken bir anda çocuğuma saldırdı. Çocuğumun sol tarafını köpekler ısırdı. Aşı vurduruyoruz şu an. Her 3 günde bir aşı vurduracağız. Yetkililere buradan sesleniyorum; bütün köpekleri toplasınlar. Bu köpekleri toplamazlarsa aralarındaki asabi köpekleri alsınlar. Biz böyle ne yapacağız. Bana da saldırdılar ben kendimi korudum' ifadesini kullandı.

Mahalle Muhtarı Tarık Set, son günlerde köpek ısırma olaylarında artış yaşandığını belirterek, "Pandemi döneminde yaklaşık 2 yıldır sokaklar boşalınca meydanların sokak hayvanlarına kaldığını düşünüyorum" dedi.

Mahallede oturan Nazan Kahraman ise, "Benim engelli çocuğum var. Köpek sesinden uyku uyuyamıyor. Belediyeyi, polisleri arıyorum, 'bir şey yapamıyoruz' diyorlar" diye konuştu.

SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN BERAT, YARALANDI
SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN BERAT, YARALANDI
SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN BERAT, YARALANDI
SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN BERAT, YARALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN BERAT, YARALANDI - Son Dakika


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