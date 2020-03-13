Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan engelli yaralandı - Son Dakika
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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan engelli yaralandı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan engelli İsmail Ösün (30), yaralandı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan engelli yaralandı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan engelli İsmail Ösün (30), yaralandı.

Olay, çarşamba günü Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası duyma ve konuşma engelli İsmail Ösün, bisikletiyle evden çıktıktan sonra köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla köpeklerin saldırısından kurtulan Ösün, çağırılan ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülerek acil serviste tedavi altına alındı. Bisikletten düşerken kolunun çatladığı belirlenen ve köpeklerin saldırısında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ösün, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Köpeklerin saldırma anını arkadaşı Mehmet Aydoğan'a işaret diliyle anlatan İsmail Ösün, sabah kendisine ait bisikletiyle çıktığını ve ilerlerken 5 köpeğe rastladığını söyledi. Hayvanların kendisine koşmasıyla dengesini kaybederek bisikletten düşüp yuvarlandığını ve ardından köpeklerin saldırısına uğradığını anlatan Ösün, sırtında ve kafasında ezilmeler olduğunu belirtti.

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Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:55 Kaynak: DHA
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