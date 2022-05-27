SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN KÜÇÜK MUSTAFA YARALANDI

BİNGÖL'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Mustafa Yalçın, yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnalı Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi. Oturdukları sitenin dışına çıkan Mustafa Yalçın, 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredeki bir kişi, sopayla müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. Kalçasından ve bacaklarından ısırılan Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Yalçın'a kuduz aşısı yapıldı. Olaydan sonra mahalleye giden belediye ekipleri sokak köpeklerini bulamadı.

Hastanedeki tedavisi süren Mustafa Yalçın, Site dışına gidiyordum, köpek sesleri üzerine koşmaya başladım. Sonra da yanıma gelip ısırdılar beni. 4 köpek saldırdı. Bir tane abi beni sopayla kurtardı dedi.

'NİYE BİR ÇARE BULUNMUYOR'

Küçük Mustafa'nın babası Nedim Yalçın, olay sırasında il dışında olduğunu ifade ederek, 4 köpek çocuğuma saldırıyor. Ondan sonra bir vatandaş görüyor, sopa alıp köpekleri kovalıyor. Neredeyse çocuğu parçalayacaklar. Ağabeylerim arabayla acile getiriyorlar. Burada doktorlar, 'erken getirmeseydiniz kan kaybından giderdi' diyor. Bu benim çocuğum değil, sizin de çocuğunuz olabilirdi. Bir hamile abla olabilirdi. Biz mahallemizde emniyetli bir şekilde dolaşamayacak mıyız diye konuştu.

Belediyenin başıboş hayvanlara sahip çıkması gerektiğini belirten Yalçın, Benim hayvanlara karşı bir tepkim yok ama sahip çıkabilirler. Bir barınak yapsınlar, bir çözüm bulsunlar ifadelerini kullandı.