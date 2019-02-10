Son Dakika Haberleri: Sokak Köpeklerinin Saldırısında Ağır Yaralandı

Sokak Köpeklerinin Saldırısında Ağır Yaralandı

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde hayvanlara yem vermek için evden çıkan Mehmet Yıldırım (35), sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralandı.

Sokak Köpeklerinin Saldırısında Ağır Yaralandı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde hayvanlara yem vermek için evden çıkan Mehmet Yıldırım (35), sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Çelebi köyünde meydana geldi. Ahırdaki hayvanlarına yem vermek için evden çıkan Mehmet Yıldırım, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Olayı fark eden Yıldırım'ın annesi Sıdıka Yıldırım, komşularından yardım istedi. Komşuları, köpeklere müdahale ederek Yıldırım'ı ağır yaralı olarak kurtardı.

Mehmet Yıldırım, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:40 Kaynak: DHA

Sabah, Kovancılar, Elazığ, Mehmet Yıldırım, Güncel
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