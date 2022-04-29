Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Kardelen Yaren, taburcu oldu - Son Dakika
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Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Kardelen Yaren, taburcu oldu

29.04.2022 16:26
Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Kardelen Yaren, taburcu oldu

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında kulağından, boynundan ve bacağından yaralanan Kardelen Yaren Çınar (13), tedavisinin ardından taburcu oldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında kulağından, boynundan ve bacağından yaralanan Kardelen Yaren Çınar (13), tedavisinin ardından taburcu oldu. Çınar'ın teyzesi Kudret Polat (43), "Bu köpeklere sahip çıksınlar. Sorumlulardan şikayetçi olduk" dedi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Teyzesine gitmek için evden çıkan Kardelen Yaren Çınar'a başıboş 4 köpek saldırdı. Durumu gören çevredekiler sopayla köpekleri kovalayarak bölgeden uzaklaştırdı. Köpeklerin kulağından, boynundan ve bacağından ısırdığı Kardelen Yaren çağırılan ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kardelen Yaren Çınar, bugün tedavisinin ardından taburcu edildi. Çok korktuğunu belirten Çınar, "Annem çarşıdaydı, ben de teyzemin yanına giderken köpekler kovaladı. Kaçamayınca yakalayıp ısırdı. Elimi ayağımı ve kulağımı ısırdı" diye konuştu.Kardelen Yaren'in teyzesi Kudret Polat (43) ise, "Yaren yanıma gelirken köpek saldırısına uğramış. Bu köpeklere sahip çıksınlar. Ya daha kötü bir şey olsaydı, hesabını kim verecekti. Sorumlulardan şikayetçi olduk" dedi.Kardelen Yaren'i kurtaran belediye işçisi Sezgin Ünal (49) da olay anını şu sözlerle anlattı:

"Saat 16.40 sıralarında yolda ilerlerken 3-4 tane köpeğin boğuştuğunu gördüm. Yanlarına yaklaşınca ortalarında bir kız çocuğu olduğunu fark ettim. Hemen arabayı kenara çekip durdurdum. Köpekler çocuğu bırakıp bahçeye kaçtı. Hemen atletimi çıkartarak çocuğun yaralı bacağını sardım. Ambulansı aradık, gelip hemen aldılar. Ardından da yakınları geldi."


Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Kardelen Yaren, taburcu oldu
Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Kardelen Yaren, taburcu oldu
Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Kardelen Yaren, taburcu oldu
Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Kardelen Yaren, taburcu oldu
Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Kardelen Yaren, taburcu oldu
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Tarsus, Çınar, Köpek, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan Kardelen Yaren, taburcu oldu - Son Dakika


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