Üye Girişi
Sokak köpeklerinin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren Enes, yeniden yürümeye hazırlanıyor - Son Dakika

Sokak köpeklerinin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren Enes, yeniden yürümeye hazırlanıyor

04.01.2022 17:32

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 35 gün önce okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, geçirdiği 9 ameliyatın ardından yeniden yürümeye hazırlanıyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 35 gün önce okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, geçirdiği 9 ameliyatın ardından yeniden yürümeye hazırlanıyor.

Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Koca'nın, vücudunun her bölgesinden ısırıldığını söyledi.

Saldırı sonucu, çocuğun baş bölgesindeki saçlı derinin yanı sıra sol bacağının arkasındaki kas dokularının da parçalandığını aktaran Prof. Dr. Şenel, "Diz altı kısımdaki kasları hareket ettiren siniri de parçalamışlardı. Çocuk geldiğinde durumu gerçekten çok ağırdı. Hem tıbbi anlamda hem psikolojik anlamda da çok ağır bir travma altındaydı." dedi.

Koca'yı ayağa kaldırmak için uğraştıklarını belirten Şenel, Koca'nın geçirdiği 9 cerrahi müdahalenin ardından kontrollü olarak eve gönderildiğini, bazı tedaviler ve ameliyatlar için hastaneye tekrar döneceğini kaydetti.

Şenel, Koca'nın tedavisinin 5-6 ay sürebileceğini, okula dönebilmesi için de özellikle psikolojik açıdan hazırlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuğu geniş bir ekip takip ediyor. Sadece cerrahi kısmı yok, aynı zamanda çocuk psikiyatrisi takip ediyor. Çocuk enfeksiyon ve fizik Tedavi bölümlerimiz takip ediyor. Beyin cerrahisi ve çocuk nöroloji bölümlerimiz takip ediyor. Bütün bölümlerin takip ettiği bir ekip çalışması halinde çocuğu toparlamaya çalışıyoruz. Hem psikolojik olarak hem de yaraları anlamında. Önümüzdeki süreçte fizik tedavi ile beraber çocuğu biraz daha toparlayacağımızı, muhtemelen bir iki gün içinde ilk defa ayağa kaldırabileceğimizi düşünüyoruz. Ayağındaki yarayı bir cihazla beraber destekleyerek çocuğu ilk defa yürüteceğiz."

Köpek sürüleri tarafından saldırıya uğrayan çocuk vakalarında artış olduğuna işaret eden Şenel, "30 yılı aşkın bu mesleğin içindeyim. Köpek sürülerinin parçalamaya çalıştığı çocukları görmüyordum ki, bu çocuk Ankara'da bir kenar mahallede oturmuyor. Yani merkezde oturuyor, şehrin dışında oluyordu bu işler. Bunları yakın zamanda giderek artan oranda görmeye başladık. Son 2 ay içinde ikinci çocuk saldırıya uğradı bu şekilde."

Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, sürüler halinde gezen köpekler için şehir dışında geniş alanlar ayrılması ve barınma şartlarının oluşturulup kısırlaştırma işlemlerinin yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

-"Haftalık anesteziye giriyor"

Koca'nın annesi Ayşe Koca ise çocuğunun yaralarının iyileşmesine karşın ağır bir travma yaşadığını dile getirerek, "Acısını geçirecek bir ağrı kesici, moralini düzeltebilecek bir şey yok. Hiçbir şey Enes'i mutlu etmiyor. Sürekli kötü rüyalar görüyor, rüyalarında uykusunda o anı yaşıyor. Zaten uyuyamıyor. Haftalık anestezi altında enfeksiyon bakımları yapılıyor. Başına takılan doku geliştirici bir cihazdan dolayı haftalık anesteziye giriyor." dedi.

Anne Koca, Enes'i bulduklarında köpeklerin hala etrafta olduğunu, kafasını toprağa çevirerek koruduğu için yüz bölgesinin yara almadığını anlattı.

Tarifi olmayan bir acı yaşadıklarını ile getiren anne Ayşe Koca, "Oğlum hayvanları çok seviyordu, onlarla ilişkisi de çok güzeldi. Asla onlara eziyet etmezdi. Benim çocuğum yaşam enerjisi dolu bir çocuktu. Boş durmayan sporuna giden, kursuna giden, hafızlık yapmaya çalışan, okulunda da başarılı bir çocuktu. Ama şu an yani oğlumun hayatı karardı. Bilmiyoruz onu geri nasıl döndüreceğiz." diye konuştu.

Sokak köpekleri sorununa kesin bir çözüm bulunmasını isteyen Koca, şunları söyledi:

"Hayvanlara sokaklarda yemek vermek, ekmek vermek, bunlara mama vermek hayvanları sevdiğinin göstergesi değil. İnsan canı mı önemli, hayvanın canı mı önemli? Biz hayvanları seviyoruz ama bunlara şehrin uzağında bir yerde iyi bir bakım yeri yapılması lazım. Bunlar ortalıkta başıboş gezemez. Bugün benim çocuğumun başına geldi. Yarın başkasının başına gelmeyeceği ne malum?"

Sokak köpeklerinin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren Enes, yeniden yürümeye hazırlanıyor
Sokak köpeklerinin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren Enes, yeniden yürümeye hazırlanıyor
Sokak köpeklerinin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren Enes, yeniden yürümeye hazırlanıyor
Sokak köpeklerinin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren Enes, yeniden yürümeye hazırlanıyor

YORUMLAR
500

Pursaklar, Ankara, Emrah, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak köpeklerinin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren Enes, yeniden yürümeye hazırlanıyor - Son Dakika


Elektrikli otomobillerin şarj ücretine yüzde 130 zam geldi Elektrikli otomobillerin şarj ücretine yüzde 130 zam geldi         
18:04
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti         
12:23
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
18:03 Elektrikli otomobillerin şarj ücretine yüzde 130 zam geldi
17:20 Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir?
16:59 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor
16:56 94 yaşındaki adam torun katili oldu
16:28 Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti
16:25 Kahin Kassandra'dan pandemi, dolar ve doğal afet tahminleri! Söylediklerine inanamayacaksınız!
16:18 Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
16:10 Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü
16:08 Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti
16:06 Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 18:08:59. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak köpeklerinin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren Enes, yeniden yürümeye hazırlanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement