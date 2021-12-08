SOKAK KÖPEKLERİNİN SUDE'YE SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde evine giderken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Sude Ceylin Ertuğrul'u(14) çevredekiler kurtardı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Aralık akşamı ilçe merkezindeki Kurtuluş Mahallesi, Erkan Yiğit Caddesi'nde yaşandı. Evine giden Sude Ceylin Ertuğrul'a caddede dolaşan 3 sokak köpeği bir anda saldırdı. Kaçmaya çalışan Ertuğrul, kaldırıma yuvarlandı. Köpeklerin kız çocuğuna saldırdığını gören çevredekiler hayvanları bölgeden uzaklaştırdı. Sude Ceylan Ertuğrul olayı yara almadan atlatırken, bu anlar cadde üzerindeki bir ekmek fırının güvenlik kamerasına yansıdı.