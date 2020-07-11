Sokak lambaları 4 gündür yanmıyor - Son Dakika

Sokak lambaları 4 gündür yanmıyor

Alaplı Aydınlık Gençlik Mahallesi sokaklarında yağan yağmur nedeniyle 4 gündür sokak aydınlatma lambaları yanmıyor.

Alaplı Aydınlık Gençlik Mahallesi sokaklarında yağan yağmur nedeniyle 4 gündür sokak aydınlatma lambaları yanmıyor.


Zonguldak Alaplı Yeni Siteler Aydınlık Gençlik Mahallesi'nde bulunan aydınlatma direklerinin lambaları yağan yağmur ve fırtına nedeniyle 4 gündür yanmadığı için mahalle sakinleri gece yetkilerden yardım istedi. Yeni Siteler Mahallesi Muhtarı Ünal Yalçın defalarca yetkilileri arayarak mahalle sokaklarında lambalarının yanmadığını gece geç saatlerde mahalle sokaklarını kullanan sakinleri karanlıkta yürümekte güçlük çektikleri belirtti. Aydınlık mahallesi sokaklarında hırsızlık yapmaya müsait olduğunu ileri süren Mahalle sakini Hasan Küçükhüseyin," 4 gündür sokak lambaları yanmıyor. Defalarca elektrik arızayı telefonlarıyla arayarak şikayet ettik. İllaki bir vatandaşın canının yanması mı gerekiyor. Mahalle sakinin evinde hırsızlık olması mı gerekiyor. Yetkililerden bu konun çözülmesi için destek istiyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak lambaları 4 gündür yanmıyor - Son Dakika
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