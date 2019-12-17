Sokak lambalarına detaylı kontrol - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak lambalarına detaylı kontrol - Son Dakika

Sokak lambalarına detaylı kontrol

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cadde ve sokak lambaları, yaklaşık 4 gün gündüz saatlerinde kontrol amacıyla devreye alınacak.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cadde ve sokak lambaları, yaklaşık 4 gün gündüz saatlerinde kontrol amacıyla devreye alınacak.


Elektrik Dağıtım Şirketleri nezdinde genel aydınlatma denetimini yapma yetkisi olan TEDAŞ'ın (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.), Muratlı ilçesinde aydınlatma tesisleri ve sayaç ölçü devrelerini inceleme ve denetleme çalışması başladı. Çalışmaların yaklaşık 4 gün sürmesi öngörülüyor. Söz konusu denetim sırasında bazı günler gündüz saatlerinde tüketim kontrolü amacıyla armatürler devreye alınacak ve yanar halde tutulacak. TEDAŞ tarafından yapılan bilgilendirmede, " Ankara'dan gelen TEDAŞ Aydınlatma Denetim Heyeti çalışmaları kapsamında, bölgemizde önemli bir aydınlatma denetim çalışması gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımız bu çalışmalar sırasında kontrol amaçlı genel aydınlatma lambalarının gündüz de devreye alındığını görebilirler. Denetim süresince gündüz saatlerinde elektrik işletmesi faaliyet alanının bazı bölgelerinde, sokak ve cadde aydınlatma armatürleri kontrol amaçlı yanar halde olacaktır" denildi.


Aşağısevindikli, Yukarısevindikli, Ballıhoca ve Arzulu Mahallesi'nde çalışmalar tamamlanırken, diğer kırsal mahallelerde denetimler sürüyor. - TEKİRDAĞ

Türkiye Elektrik Dağıtım, Tekirdağ, Muratlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:17 Kaynak: İHA
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