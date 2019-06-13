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Sokak Lezzetleri bu festivalde!

2 saat önce

Türk mutfak kültürünün lezzetleri Akasya Sokak Lezzetleri Festivali'nde sergilenecek.

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15-16 Haziran tarihlerinde düzenlecek olan festival Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait 1001 lezzet tecrübe edilecek. Bütün yörelerin sokak lezzetleri yer alacak festivalde aynı zamanda atölye çalışmaları ve müzik performansları da yer verilecek.

Festival boyunca sevilen sokak lezzetleri döner, kokorec, midye dolma ve lokma gibi lezzetler katılımcılara sunulacak. Festivalde 15 Haziran Cumartesi günü de yeni neslin sevilen şarkıcısı Berfu Sarıbaz, 16 Haziran Pazar günü ise latin müzik orkestrası Gabriela Sainz De Rozas & Son de Cubasahne performansi yer alacak.

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:58 Kaynak: Bültenler
Türkiye, Güncel
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