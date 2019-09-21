Sokak Lezzetleri Festivali açılış töreni gerçekleştirildi

Lüleburgaz Belediyesi tarafından Kültür Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sokak Lezzetleri Festivalinin açılış töreni pazar yeri ve semt merkezinde gerçekleştirildi.



Lüleburgaz Belediyesi tarafından Kültür Etkinlikleri kapsamında Sokak Lezzetleri Festivali gerçekleşti. Lüleburgaz Pazar Yeri ve Semt Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin açılış töreni saat 14.00'te gerçekleşti. Açılış törenine; Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Güncer, Erol Özgür, Gökhan Kaya Atay, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyeleri, Lüleburgaz İl Genel Meclis Üyeleri, CHP İl Başkanı Tayfun Okan Çobancık, CHP İlçe Yönetimi, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Pazar yeri ve semt merkezinde kurulan alanda açılış öncesi bir konuşma yapan Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, "Her şeyin sevgiyle başladığı, ekonomik ve sosyal beklentilerin karşılandığı, havası, doğası ile yaşamaktan mutlu olduğumuz, hayallerimizin hayat bulduğu, çağdaş cumhuriyet kenti Lüleburgaz'da aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaş uygarlıklar arasında en yukarı çıkmak için bütün gücümüzle, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken geleneklerimizi de asla unutmuyoruz. Geleneksel sokak lezzetlerimizi geleceğe taşıyor, Lüleburgaz halkına yakışan, Lüleburgazlıların çok sevdiği, esnafımızın mutlu olacağı bir alan düzenledik. Şimdi onun festivalde açılışını yapacağız. Bugün burada hep beraber eğleneceğiz, akşam müzik dinleyeceğiz. Hepiniz mutlu olun. Lüleburgaz mutlu insanlar kenti olarak yaşamaya devam etsin. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.



Daha sonra CHP İstanbul Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay, CHP İlçe Başkanı Aziz Üstünalp kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.



Daha sonra alanda bulunan esnaf ziyaret edildi. - KIRKLARELİ