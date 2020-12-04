Sokak lezzetleriyle ünlü şehirler - Son Dakika

Sokak lezzetleriyle ünlü şehirler

04.12.2020 15:55
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Seyahat sitesi Enuygun.com, sokak lezzetleriyle öne çıkan şehirleri derledi.

Seyahat sitesi Enuygun.com, sokak lezzetleriyle öne çıkan şehirleri derledi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, bir bölgenin kültürünü ve coğrafyasını en iyi şekilde keşfetmenin yolu meşhur lezzetlerinden geçiyor. Özellikle de şehirlerin sokak yemekleri, toplumun damak zevkinin kültürle birleşmesinin bir ürünü oluyor. Seyahat sitesi Enuygun.com, sokak lezzetleriyle öne çıkan şehirleri derledi.

Yeni yerler keşfederken gidilen yerin sadece meşhur binalarını ya da meydanlarını değil, yöresel yemeklerini ve sokak lezzetlerini de keşfetmek gerekiyor. Enuygun.com, sokak lezzetleriyle ünlü şehirleri keşfe çağırıyor.

İstanbul

İstanbul'da yaygın bir sokak lezzeti kültürü bulunuyor ama şehirle en çok özdeşleşen sokak lezzeti, ıslak hamburger. İstanbul'un bir diğer gözde lezzeti ise balık ekmek. İstanbul'a gelip de Eminönü'nde balık ekmek yememek pek mümkün değil. Midye dolma da bu iki lezzetin peşi sıra gelen bir sokak lezzeti.

Midye dolma Türkiye'nin birçok şehrinin en hareketli sokaklarında bulunabilecek bir lezzet ama İstanbul'da yemenin tadı da bir farklı oluyor. Midye tezgahının başında bol limonla kaç tane midye yenildiği unutulabiliyor. İstanbul sokaklarında gezerken kokorecin, tatlı olarak ise şambali ve halka tatlısının da mutlaka tadına bakılması gerekiyor.

İzmir

Kendine has lezzetlere sahip İzmir'de ilk akla gelen sokak lezzeti gevrek ve boyoz. Gevrek simitle karıştırılsa da pişirilme tarzıyla farklılaşan bir tat. Boyoz ise sabahın erken saatlerinde sıcak ve çıtır çıtır satılan bir İzmir klasiği. Boyozun en sıkı dostu ise haşlanmış yumurta oluyor. Genelde boyoz ve haşlanmış yumurta birlikte satılıyor. Boyoz kadar meşhur bir diğer sokak lezzeti ise lokma tatlısı. İzmir sokaklarında yürürken büyük kazanlarda lokma hazırlayıp dağıtan insanlar görülebiliyor.

Brüksel

Patates kızartması cenneti olarak tabir edilebilecek Brüksel sokaklarında külahta patates kızartmaları satılıyor ve sokakları turlarken neredeyse tüm turistlerin elinde külahlar görebilirsiniz. Sos olarak istenilen miktarda ketçap ve mayonez alınabiliyor. Brüksel sokaklarına adım attığınızda kokusuyla büyüleyecek bir diğer lezzet ise waffle. Brüksel'deki waffle Türkiye'de alıştığımızdan farklı. Dikdörtgen şeklindeki waffle hamuru altın renginde ve karamelize şeker nedeniyle çıtır çıtır oluyor. Ayrıca genelde Türkiye'de yenildiği gibi üstüne bir sürü farklı malzeme konulmuyor. Erimiş çikolata, biraz krem şanti ve mevsim meyveleriyle hazırlanan klasik hali en çok tüketilen oluyor. Ancak tabii turistik sebeplerle birçok farklı türde de yapılıyor.

Atina

Yunanistan mutfağını düşününce akla ilk olarak mezeler, deniz ürünleri ve uzo geliyor ama ülkede sokak yemekleri kültürü de oldukça zengin oluyor. Tüm ülkeyle özdeşleşen en ünlü sokak yemeği souvlaki. Kebap şişe benzeyen souvlaki oldukça lezzetli oluyor. Atina'da yiyebileceğiniz bir diğer sokak lezzeti ise koulouri yani simit. Simit arabalarında ya da simitçilerin kafalarında taşıdığı tepsilerde satılan koulouri yiyerek Atina sokakları keşfe çıkılabiliyor.

Berlin

Almanya sokak lezzetleriyle oldukça meşhur bir ülke. Özellikle de currywurst, tüm dünyayı etkisini altına almış bir sokak lezzeti. Sosisle hazırlanan bu sokak lezzetinin en önemli özelliği sosislerin piştikten sonra körili ketçapa bulanması. Körili ketçapta bekleyen sosisler kağıt tabaklara konurken üstüne tekrar köri serpiştiriliyor.

Almanya'ya gidildiğinde mutlaka bu lezzeti deneyimlemek gerekiyor. Berlin sokaklarında en çok görülebilecek diğer bir lezzet ise döner. Türklerin Almanlara kattığı lezzet olan döner, genelde hem turistler hem de Almanlar tarafından çok sık tercih ediliyor.

Bangkok

Bangkok, diğer dünya şehirleri arasında en iyi sokak lezzetlerine sahip şehir olarak biliniyor. Şehrin birçok yerinde sıra sıra dizilmiş tezgahlarda Tayland'a özgü birçok yemek bulunabiliyor. Özellikle Zafer Anıtı'nın çevresinde kurulan tezgahlar, en popüler olanları. Tabii ki Bangkok sokaklarında yemek yerken hijyen konusunda ekstra dikkatli olmak gerekiyor.

Hijyen konusunda emin olduktan sonra yer fıstığı, arpacık soğan, biber gibi lezzetlerle hazırlanıp pilavla birlikte verilen satay, denenebilecek lezzetlerden biri oluyor.

Bunun yanında birçok farklı noodle çeşidi de Bangkok sokaklarına kurulan tezgahlarda alıcısını bekliyor. Bunlar dışında çırpılmış yumurtayla balık sosunun yağda kızartılmasıyla elde edilen Khao Khai Jiew gibi Tayland'a özgü birçok farklı lezzeti de bulunabiliyor.

Brüksel, Türkiye, Balık, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokak lezzetleriyle ünlü şehirler - Son Dakika


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