Sokak müziği yapan Kava, kaymakamın desteğiyle okula gidecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak müziği yapan Kava, kaymakamın desteğiyle okula gidecek - Son Dakika

Sokak müziği yapan Kava, kaymakamın desteğiyle okula gidecek

7 saat önce

VAN'ın Merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ziyareti sırasında, sokakta Kürtçe şarkı söylerken duyup, sesinden etkilendiği Kava İnal'ı (13), evinde ziyaret etti.

Sokak müziği yapan Kava, kaymakamın desteğiyle okula gidecek, System.String[]

VAN'ın Merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ziyareti sırasında, sokakta Kürtçe şarkı söylerken duyup, sesinden etkilendiği Kava İnal'ı (13), evinde ziyaret etti. Kaymakam Aslan, maddi imkansızlıklar yüzünden hiç okula gidemeyen Kava'nın tüm eğitim masraflarının karşılanacağını, aileye de gerekli sosyal yardımların yapılacağını söyledi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Bostaniçi Mahallesi'nde yaşayan ve maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen Kava İnal, sokakta Kürtçe şarkı söyleyerek, para kazanıyor. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ziyareti sırasında, Kültür Sokak'ta Kürtçe şarkılar söyleyen Kava İnal'ı görüp, kısa süre dinledi. Sesinden çok etkilendiği çocuğun adresini öğrendi. Bugün de evinde ziyaret etti. Aslan, çocuğa eğitim desteğinin verilmesi ve aileye gerekli sosyal yardımların arttırılması için gerekenin yapılacağını söyledi.

Kava inal'ı ilk etapta okuma-yazma kursuna göndereceklerini, daha sonra da yaşıtlarıyla birlikte okula kaydettireceğini anlatan Aslan, "Kava çok yetenekli bir çocuk. Onunla Kültür Sokak'ta esnaflarımızı ziyaret ederken tanıştım. Güzel bir sesi olduğunu fark edince, bir şarkı söylemesini istedim. Etkileyici bir sesi olduğunu görünce, arkadaşlarıma ileride ziyaret etmek istediğimi söyledim. Sağolsun arkadaşlar evini bulup, beni haberdar ettiler. Ben de Kava'yı evinde ziyaret ettim. Bundan sonraki süreçte hem eğitimine destek olacağız, hem de müzik alanındaki yeteneğine yardımcı olacağız. Belediye olarak yapacağımız kültürel etkinliklerde de kendisine yer vermeyi planlıyoruz" dedi.


Sinan Aslan, İpekyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
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