Sokak Müziği Yaparak Harçlığını Çıkarıyor
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta üniversite öğrencisi Alican Doğan, sokak müziği yaparak okul harçlığını çıkarıyor.
Kahramanmaraş
'ta üniversite öğrencisi Alican Doğan, sokak müziği yaparak okul harçlığını çıkarıyor. Trabzon
Caddesi'nde kaldırım üzerinde gitar çalıp şarkı söyleyen Alican Doğan, müziği severek yaptığını ve okul harçlığını da böyle çıkardığını söyledi.
Sokak müziğini Kahramanmaraş'ta yaymak istediklerini söyleyen Doğan, "Vatandaşlardan güzel tepkiler alıyoruz. Hemen hemen bir yıldır sokak müziği yapıyorum. Burada tek isteğim, insanların bize biraz daha sahip çıkmasıdır. Genel olarak öğleden sonra saat 13.00 ile 15.00 arasında çıkıyoruz. Akşamları insanları rahatsız etmek istemiyoruz. Ben hayatımı müzikle devam ettirmek istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:36 Kaynak: İHA
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