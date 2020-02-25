Sokak müzisyeni 3'üncü sınıf öğrencisine tablet sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sokak müzisyeni 3'üncü sınıf öğrencisine tablet sürprizi - Son Dakika

Sokak müzisyeni 3'üncü sınıf öğrencisine tablet sürprizi

6 saat önce

Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, Batman'da hayal ettiği tableti almak için sokak müzisyenliği yapan 3'üncü sınıf öğrencisi Ali'ye palyaçoyla sürpriz yaparak tablet hediye etti.

Sokak müzisyeni 3'üncü sınıf öğrencisine tablet sürprizi, System.String[]

Diyarbakır'da, sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, Batman'da hayal ettiği tableti almak için sokak müzisyenliği yapan 3'üncü sınıf öğrencisi Ali'ye palyaçoyla sürpriz yaparak tablet hediye etti.


Sosyal medya üzerinde kurdukları Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle hayali olan çocuklara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sürprizler yaparak gönülleri fethetmeye devam ediyor. Batmanda yaşayan 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ali, hayal ettiği tableti almak için sokak müzisyenliği yapmaya başladı. Bu durumu gören Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri Aliy'e sürpriz yapmak için kolları sıvadı. Hayırseverlerle iletişime geçen üyeler, en son sanatçı Haluk Levent'in tableti almak istediğini gruba illeti. Levent'in gönderdiği tableti alan grup, Ali'ye sürpriz yapmak için palyaçolu hazırlık yaparak yolla çıktı. Sokakta kendisine yapılan sürpriz ve sahip olmak istediği hediyeyi alan Ali'nin heyecanı ve mutluluğu gözlerine yansıdı.


Tablet gönderen sanatçı Haluk Levent, Ali'yle görüntülü görüşme gerçekleştirdi. - BATMAN

Diyarbakır, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
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