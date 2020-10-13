Sokak müzisyeni genç, salgına rağmen moral kaynağı oluyor - Son Dakika

Zonguldak'ta pandemiye rağmen ayakta durmaya çalışan müzisyenler, sokakta vatandaşlara moral kaynağı oluyor.

Kent merkezinde müzisyenlik yapan 19 yaşındaki Yılmaz Kurt, pandemiye rağmen sokakta vatandaşlara moral olmaya çalışıyor. Bir taraftan da günlük kazancını sağlayan Kurt, pandeminin insanların psikolojilerini fazlasıyla etkilediğini söyledi. Korona virüs salgınından müzisyenlerin de etkilendiğini belirten Kurt, "Sokak müzisyenliği yapıyorum. Bu işi dört senedir yapıyorum. Pandemi öncesinden bu yana çok değişiklik oldu. Hem keyif hem de ekmek parası için çalıyordum. Şiir, şarkı söylüyorum, klarnet çalıyorum yüzüne bakan yok. İnsanlara moral olmaya çalışıyorum. Kendimiz için de bir şeyler yapıyoruz. Artık 'çal da neşemiz yerine gelsin' diyen de yok. Bundan 5 ay öncesine kadar böyle söylüyorlardı. Türk Sanat Müziği çalıyorum. Korona virüs herkesi etkiledi" diye konuştu.

Müzisyenin klarnetiyle çaldığı eserleri dinleyen bazı vatandaşlar ise emeğinin karşılığında para bırakarak yoluna devam ediyor. - ZONGULDAK