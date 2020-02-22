Antalya'nın en hareketli bölgelerinden Konyaaltı sahilindeki yürüyüş yolunda sokak müzisyenliği yapan Recai ve Zekai Ayıkol kardeşler, hem eğleniyor hem de eğlendiriyor.

Gölcük'te ambalaj ve paketleme işletmesi bulunan 70 yaşındaki Recai Ayıkol, 1999'daki depremde yakınlarını kaybetti. O dönem yaşanan ekonomik kriz nedeniyle iş yerini de kapatmak zorunda kalan Ayıkol, İstanbul'a yerleşti. Burada yaklaşık 20 yıl taksi şoförlüğü gibi çeşitli işlerde çalışan Ayıkol, bir süre önce Antalya'da yaşamaya başladı.

Emekli olan Ayıkol, 2013'te eşini kaybedince büyük üzüntü yaşadı. Yalnızlığını gidermek için aldığı bağlamayı kendi kendine çalmayı öğrenen Ayıkol, birlikte yaşadığı 62 yaşındaki kardeşi Zekai ile sokak müzisyenliği yapmaya başladı.

Turistlerin ve kentte yaşayanların uğrak yeri Konyaaltı sahilindeki yürüyüş yolunda bağlama ve darbuka eşliğinde dinleyenleri eğlendiren Ayıkol kardeşler, gelen istekleri de geri çevirmiyor.

"Hayata küsmemek lazım"

Recai Ayıkol, AA muhabirine, kardeşiyle hem boş vakitlerini değerlendirmek hem de az da olsa para kazanmak için sokak müzisyenliği yapmaya başladıklarını söyledi.

Hayatı boyunca boş durmayı sevmediğini anlatan Ayıkol, eşinin vefatından sonra sarıldığı bağlamayla, duygularını melodilere döktüğünü dile getirdi.

İnsanların boşlukta kalınca alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara yönelebildiğini belirten Ayıkol, şöyle konuştu:

"Allah'a çok şükür böyle bir derdimiz olmadı. Maneviyatımız sağlam olduğu için hayatımızı bu şekilde götürmeye devam ediyoruz. Müzikle ilgilendiğimizi görenlerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Bazen 'Amca çal oynayalım.' diyenler oluyor. Çalıyorum onlar da mutlu oluyor, oynuyor. Onları mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz. Hayata devam etmek, dolu dolu yaşamak, küsmemek lazım."

Müzikle moral buldu

Zekai Ayıkol ise eğlendikleri işle para kazanmanın keyfini çıkardıklarını ifade etti.

Açık kalp ameliyatı olduğunu ve zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan Ayıkol, "Ağabeyimden çıktı bu fikir. 'Gel birlikte bir şeyler yapalım, sana da moral olur.' dedi. İyi ki de yapmışız. Biz de karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.