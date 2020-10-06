Sokak müzisyeni Sonat'ın hedefi güzel sanatlar fakültesi - Son Dakika

Sokak müzisyeni Sonat'ın hedefi güzel sanatlar fakültesi

İZMİR'de yaşayan ve sokak müzisyenliği yapan 16 yaşındaki Sonat Demirci, çaldığı klarnetle herkesi kendine hayran bırakıyor.

Sokak müzisyeni Sonat'ın hedefi güzel sanatlar fakültesi, System.String[]

İZMİR'de yaşayan ve sokak müzisyenliği yapan 16 yaşındaki Sonat Demirci, çaldığı klarnetle herkesi kendine hayran bırakıyor. Sonat'ın en büyük hayali ise okulu bitene kadar müzisyenlik yaparak biriktirdiği para ile ihtiyaç sahiplerine de yardım edebileceği bir dükkan açmak.

İzmir'de yaşayan ve babasının 6 yıl önce aldığı klarneti kendi çabalarıyla öğrenen lise öğrencisi Sonat Demirci, sokak müzisyenliği yaparak para kazanıyor. Sokakta müzik yapmayı çok sevdiğini hem eğlendiğini hem de para kazandığını ifade eden Demirci, güzel sanatlar fakültesini kazanarak klarnet çalmayı profesyonel olarak öğrenmeyi hedefliyor. Uzun yıllardır kendi ailesine destek olduğunu artık dedesiyle birlikte yaşadığını belirten Demirci, okulu bitene kadar sokak müzisyenliği yaparak biriktirdiği parayla ihtiyaç sahiplerine de kapısını açabileceği bir dükkan açmanın hayalini kurduğunu söyledi.

'KENDİ KENDİME ÖĞRENDİM'Ailece müzisyen olduklarını dile getiren Demirci, klarnet çalmayı internetten açtığı videolar ile öğrendiğini belirterek, "Sokak müziği yapıyorum. İçimi döküyorum, duygularımı müzikle yansıtıyorum. Klarnet çalıyorum. Babam klarnet aldı. Ben herhangi bir hocadan eğitim almadım. Kendim internet üzerinden eğitim videoları izleyerek çalmayı öğrendim. Babamın klarnet bilen arkadaşı bana klarnet çalmanın bazı inceliklerini gösterdi ondan sonra ben notaları kendim çıkarmaya başladım. Ailemizde müzisyen var. Dedem, amcam, babam klarnet, keman, davul, zurna çalıyor hepsi müzisyen" dedi.'İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN KARNINI DOYURMAK İSTİYORUM'Kendi tarzını yaratmak için çok çalıştığını söyleyen Demirci, liseden sonra güzel sanatlar fakültesi sınavlarına girmek istediğini dile getirip, "11'inci sınıfa gidiyorum meslek lisesinde pazarlama okuyorum. Eğer notlarımı yüksek tutarsam lise bitince üniversitede güzel sanatlar fakültesine girmek istiyorum. Eğer o bölüm olmazsa, asker de olmak istiyorum. Bu meslekten para kazanmak istiyorum. Ben dedemle kalıyorum. Birikim yapıyorum. Günde 50- 60 lira kenara atıp kendi işimi kurmak istiyorum. Hedefim o. İnsanların karnını doyurabileceğim bir dükkan açabilirsem bu bana yeter. Hedef aldığım bir müzisyen yok. Kendi tarzımı yaratmak istiyorum. İyi bir müzisyen olacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'İÇİMDEKİ BÜTÜN SIKINTILAR KAYBOLUYOR'

Müziğin kendisine çok iyi geldiğini belirten Demirci, insanların bu şekilde kendilerini iyi hissetmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, "Ben bir gün işe çıkmayayım dedim. Dinlenmek istedim. İçime büyük bir sıkıntı çöktü. Klarnetimi aldım ve Konak sahile indim. Bir iki parça çalarsam kendime geleceğimi düşündüm. Çalmaya başladıkça bana iyi geldiğini fark ettim. Müzik yapmaya başlayınca içimdeki bütün sıkıntı kayboldu. Bu konuda yeteneği olduğunu düşünen insanlar müzik yapmalı, iyi geliyor. Hem para kazanıyorum hem eğleniyorum hem de arkadaş çevrem oluşuyor. Beni sevmeleri hoşuma gidiyor. İsteyen herkes müzikle ilgilenmeli. Bu insanlara faydalı olacaktır. Merakı olan herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.


Sokak müzisyeni Sonat'ın hedefi güzel sanatlar fakültesi
Sokak müzisyeni Sonat'ın hedefi güzel sanatlar fakültesi
Sokak müzisyeni Sonat'ın hedefi güzel sanatlar fakültesi
Sokak müzisyeni Sonat'ın hedefi güzel sanatlar fakültesi
Sokak müzisyeni Sonat'ın hedefi güzel sanatlar fakültesi
Sokak müzisyeni Sonat'ın hedefi güzel sanatlar fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir, Müzik, Lise, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak müzisyeni Sonat'ın hedefi güzel sanatlar fakültesi - Son Dakika

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