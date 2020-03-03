Sokak müzisyenleri, şehitleri andı - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokak müzisyenleri, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerleri anmak için şarkı söyledi. Şarkılara çevredekiler de eşlik etti.

Keşan'da lise öğrencileri Derya Alparslan, Übeyt Sesler ve Kerim Efe Aktaryıldız'dan oluşan sokak müzisyeni grubu, şehrin en işlek caddesi olan İsmet İnönü Caddesi'nde Türk bayrağı açarak İdlib kentindeki hava saldırısında şehit olan askerleri şarkılarla andı. Gruba, çevrede toplananlar da eşlik etti. Şarkıların ardından İdlib'de şehit olan askerlerin isimleri okundu.Grubun solisti Derya Alparslan, şehitlerin anısına bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Şehitlerimize çok üzüldük. İçimizdeki hisleri dışarı aktarmak istedik. Şehitlerimiz için müzik yapmak istedik. Böylece içimizdeki üzüntüyü ve ateşi belirtmek istedik. Biz sokak müziği yapıyoruz. Bu kez şehitlerimiz anısına müziğimizi yapmak istedik" dedi.