Sokak müzisyenlerinden çalgılı izin talebi - Son Dakika

Sokak müzisyenlerinden çalgılı izin talebi

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünlerine kısıtlama getirdi.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünlerine kısıtlama getirdi. Meclisin kararı üzerine sokak sanatçıları kentin en işlek meydanında önce oyun havası çaldı, ardından enstrümanlarını yere bırakarak kenara çekildi.

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Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Temmuz itibariyle düğün yapılmasına izin vermişti. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yayımladığı bir başka genelgede korona virüsün bulaşma riskini en aza indirmek adına tedbir alarak sokaklarda düğün yapılmasının kısıtlandığını duyurdu. Alınan kararın ardından kentteki sokak sanatçıları 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda kararı protesto etti. Kent meydanında toplanan sanatçılar önce gelir kaynakları olan enstrümanlar ile oyun havaları çalarak oynadı. Daha sonra İstiklal Marşı okuyan grup ellerindeki enstrümanları yere bırakarak kenara çekildi. Hem müzisyenlerin hem de vatandaşların mağdur olduğunu belirten Denizli Müzisyenler ve Sanatçılar Derneği Başkanı Volkan Uzunlar, "Hem vatandaşlar hem müzisyenler çok mağdur durumda. İlçelerde, köylerde, düğün salonlarında ve kapalı yerlerde düğünlerin yapılması normalken, bu virüs sadece şehir içindeki sokak düğünlerinde mi bulaşıyor? Bu sorunumuzu dile getirmek için böyle bir eylem yapmaya kara verdik" dedi.

"Hiç kimse geçimini sağlayamıyor"

Müzisyenlerin geçimlerini sağlayamadığını ifade eden Başkan Uzunlar, "Müzisyen arkadaşlarımızın tümü şu anda çok mağdur. Hiç kimse geçimini sağlayamıyor ve yetkililere sesleniyoruz bir an önce izin verilmeli. Mesafenin korunarak belli kurallar çerçevesinde örneğin emniyet şeridi çekilerek, okul bahçelerinde, pazar yerlerinde belediyemizin ve valimizin bize gösterdiği yerlerde tüm kurallara uyarak bu sektörün tekrar açılmasını istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sokak müzisyenlerinden çalgılı izin talebi - Son Dakika

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