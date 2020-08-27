Sokak müzisyenlerinden düğünlerin yasaklanmasına tepki - Son Dakika

Sokak müzisyenlerinden düğünlerin yasaklanmasına tepki
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar ile sokak düğünleri yasaklanması ardından sokak müzisyenleri kararı protesto etmek için valilik önünde toplandı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar ile sokak düğünleri yasaklanması ardından sokak müzisyenleri kararı protesto etmek için valilik önünde toplandı.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplanmıştı. Karar neticesinde korona virüs vakalarının özellikle düğünlerde kurallara uyulmamasından kaynaklı artış göstermesinin tespit edilmesiyle birlikte sokak düğünleri yasaklandı ve yerini düğü salonlarına bıraktı. Bunun üzerine sokak müzisyenleri karara tepki göstererek Valiliğin önünde toplanıp protesto etti. Hem vatandaşların hem de kendilerinin mağdur olduklarını söyleyerek kararın değişmesini veya düğün salonlarının kapanmasını talep ettiler. - DENİZLİ
Son Dakika Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaşıldığına dair çıkan haberleri yalanladı Lazio, deneyimli kaleci Pepe Reina'yı kadrosuna kattı 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan transfer itirafı: Barcelona'dan teklif almıştım Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş Messi'nin ayrılık kararı sonrası Barcelona'da Liverpool'lu Mane gündeme geldi FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak