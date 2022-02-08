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Sokak operasyonlarında 1 haftada 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika

Sokak operasyonlarında 1 haftada 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandı

08.02.2022 10:49
Sokak operasyonlarında 1 haftada 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 77 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 77 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 77 ilde düzenlediği 'Sokak' operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam; 310 kilogram eroin, 359 kilogram esrar, 471 bin adet extacy, 32 kilogram bonzai, 19 kilogram metamfetamin, 27 kilogram afyon sakızı, 232 kök kenevir bitkisi, 27 bin adet sentetik ecza, bir kilogram kokain, 3 bin captagon ele geçirildi. - ANKARA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak operasyonlarında 1 haftada 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokak operasyonlarında 1 haftada 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika
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