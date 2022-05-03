Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika
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Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandı

03.05.2022 10:25
Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 76 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 76 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 76 ilde düzenlediği sokak operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 88 kilogram eroin, 3 bin adet captagon, 1 kilogram kokain, 7 kilogram skunk, 2 bin 115 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram kimyasallar, 300 kilogram esrar, 38 bin adet ecstasy, 12 kilogram bonzai, 43 kilogram metamfetamin, 8 kilogram afyon sakızı, 68 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - ANKARA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 214 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika


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