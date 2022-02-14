Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 411 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 78 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 411 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 78 ilde düzenlediği 'Sokak' operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 411 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam; 212 kilogram eroin, 298 kilogram esrar, 2 bin adet extacy, 5 kilogram bonzai, 50 kilogram metamfetamin, 127 kök kenevir bitkisi, 34 bin adet sentetik ecza, 112 kilogram skunk, bir kilogram kokain ele geçirildi. - ANKARA