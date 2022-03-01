Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandı

01.03.2022 13:56
Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 80 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 80 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 80 ilde düzenlediği 'Sokak' operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam; 481 kilogram eroin, 4 bin adet captagon, 1 kilogram kokain, 232 bin adet sentetik ecza, 681 kök kenevir bitkisi, bin 112 gram esrar, 5 bin 282 adet ecstasy, 23 kilogram bonzai, 77 kilogram metamfetamin, 3 kilogram afyon sakızı, 13 kilogram skunk ve 2 kilogram kimyasallar ele geçirildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:02:35. #1.13#
SON DAKİKA: Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement