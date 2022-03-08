Sokak operasyonlarında 1 haftada 5 bin 654 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika
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Sokak operasyonlarında 1 haftada 5 bin 654 kişiye adli işlem uygulandı

08.03.2022 10:59
Sokak operasyonlarında 1 haftada 5 bin 654 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 80 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 5 bin 654 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 80 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 5 bin 654 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 80 ilde düzenlediği 'Sokak' operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 5 bin 654 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam; 294 kg eroin, bin adet captagon, 65 kg kokain, 45 kg skunk, 106 kök kenevir bitkisi, 193 kg esrar, 5 bin adet ecstasy, 20 kg bonzai, 27 kg metamfetamin ve 235 bin adet senttik ecza ele geçirildi. - ANKARA

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak operasyonlarında 1 haftada 5 bin 654 kişiye adli işlem uygulandı - Son Dakika


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